NBA: Dallas Mavericks machen Yogi Ferrell, Salah Mejri und Doug McDermott zu RFAs

Die Dallas Mavericks haben Yogi Ferrell, Salah Mejri und Doug McDermott Qualifying Offers vorgelegt. Dadurch werden die drei Spieler zu Restricted Free Agents.

Das berichtet Dallas News. Durch das Angebot an die drei Spieler, die jeweils noch in ihrem Rookie-Vertrag spielen, werden diese automatisch zu Restricted Free Agents - außer, sie nehmen das Angebot an. Dann werden sie im Sommer 2019 zu Unrestricted Free Agents.

Dies dürfen sie sich bis Sonntag überlegen (Start der Free Agency). Wie ihre anschließende Zukunft aussieht, steht noch völlig in den Sternen, denn es darf bezweifelt werden, dass die Mavericks Interesse daran haben, die Angebote anderer Teams in allen drei Fällen zu matchen.

Point Guard Ferrell legte letzte Saison 10,2 Punkte und 2,5 Assists auf, Flügelspieler McDermott kam im Mavs-Trikot auf 9 Punkte und 49,4 Prozent von der Dreierlinie, Center Mejri legte 3,5 Zähler und 4,0 Rebounds auf.