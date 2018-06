NBA-News: Cleveland Cavaliers ziehen Teamoption für Kendrick Perkins

MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Giants MLB Nationals @ Pirates MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles

Die Cleveland Cavaliers haben die Teamoption im Vertrag von Center Kendrick Perkins gezogen. Das heißt aber nicht, dass er nächste Saison bei ihnen im Kader steht.

Wie ESPN berichtet, haben die Cavaliers die 2,5 Millionen Dollar schwere Spieleroption in Perkins' Vertrag für die Saison 2018/19 gezogen. Der 33-jährige Veteran war erst zum Ende der vergangenen Regular Season verpflichtet worden, bestritt anschließend aber kein einziges Spiel.

Die Entwicklung bedeute nun aber nicht, dass Perkins in der kommenden Saison für die Cavs spielt. Vielmehr dürfte es einen Salary-Cap-Entscheidung der Franchise gewesen sein, um seinen Vertrag in möglichen Trades zu involvieren. Denn um Gehalt in einem Deal aufzunehmen, muss man bekanntlich auch Gehalt abgeben.

Garantiert ist Perkins Salär übrigens noch nicht: Das müssen die Cavaliers erst tun, wenn sie ihn wirklich traden.