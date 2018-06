NBA News: Cavs-Coach Ty Lue gibt sich optimistisch vor Spiel 2 gegen die Warriors

NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2 -

Trotz der bitteren Pleite der Cleveland Cavaliers in Spiel 1 gegen die Golden State Warriors herrscht in Cleveland weiter Optimismus. Diesen versprühten vor allem Coach Ty Lue und George Hill, die erklärten, dass sie einige Sachen aus dem ersten Spiel gelernt haben

"Wir sind nicht gebrochen", gab sich Lue bei der Presserunde kämpferisch. "Wir haben gesehen, was wir tun müssen und was es braucht, um zu gewinnen. Wir haben nun die Blaupause und müssen nun einfach besser spielen."

Die Cavs hatten in Spiel 1 bereits die große Chance eine Partie in Oakland zu gewinnen, als George Hill 4,7 Sekunden vor Schluss beim Stand von 106:107 aus Sicht der Cavs an die Freiwurflinie ging. Der Point Guard vergab den zweiten Freiwurf, doch J.R. Smith holte sich den Rebound. Da dieser aber nicht mehr warf, ging es in die Verlängerung, wo die Warriors souverän mit 124:114 gewannen.

"Unser Team hat verstanden, dass wir eine Chance auf den Sieg hatten, auch wenn wir es nicht ausnutzen konnten", führte Lue weiter aus. "Das müssen wir abhaken und aus unseren Köpfen streichen."

George Hill ärgert sich über vergebenen Freiwurf

Dies galt zumindest lange für George Hill nicht, der viel über seinen vergebenen Freiwurf nachdachte. "Ich hatte die Möglichkeit, meinem Team zu helfen, konnte es aber nicht umsetzen", gab sich Hill enttäuscht. "Das nervt mich und ich habe mich so schlecht, wie selten zuvor gefühlt. Ich habe diese Chance liegen gelassen. Das Gute ist aber, dass es eine Sieben-Spiele-Serie ist."

Laut Hill ist das Team auch bereit, um dies in Spiel 2 zu beweisen. "Wir werden all unsere Frustration aus Spiel 1 als Motivation für Spiel 2 nehmen", kündigte Hill selbstbewusst an.

Spiel 2 der Finals findet in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr erneut in Oakland statt.

