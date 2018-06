NBA-News: Carmelo Anthony will seine Spieleroption bei OKC offenbar ziehen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN MLB Live Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB Yankees @ Blue Jays

Carmelo Anthony möchte Medienberichten zufolge weiterhin bei den Oklahoma City Thunder bleiben und zieht deshalb offenbar seine Spieleroption für die kommende Saison.

Wie Shams Charania von Yahoo Sports berichtet, möchte der Forward nicht aus seinem Vertrag aussteigen und stattdessen ein weiteres Jahr in Loud City spielen. In der kommenden Saison würde Anthony 27,9 Millionen Dollar verdienen, würde danach Unrestricted Free Agent werden.

Dadurch fehlt den Thunder nun allerdings eine Menge Cap Space für den neuen Vertrag von Paul George. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass George seine Spieleroption nicht ziehen wird, dafür aber einen neuen Zweijahresvertrag bekommt, der eine erneute Spieleroption für die zweite Spielzeit beinhaltet.

Carmelo Anthony legte in der vergangenen Saison durchschnittlich 16,2 Punkte und 5,8 Rebounds auf - beides Karriere-Tiefwerte. Zudem gab Anthony in den 32.1 Minuten, die er pro Spiel auf dem Parkett stand, so wenig Würfe pro Partie ab wie nie zuvor in seiner Karriere.