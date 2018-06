NBA Draft 2018 heute Nacht live im Livestream sehen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Phillies @ Nationals MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies NBA NBA Awards 2018 MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds

In der kommenden Nacht steigt das erste Highlight der Offseason: Der NBA Draft 2018. SPOX liefert die wichtigsten Informationen und verrät euch, wo ihr die Talentziehung im Livestream verfolgen könnt.

Wer wird No.1-Pick? Wo landet das europäische Supertalent Luka Doncic? Und wann gehen die Deutschen über die Ladentheke? All diese Fragen werden vor dem NBA Draft 2018 heiß diskutiert - und in der Nacht auf Freitag gibt es endlich Antworten.

Mit den Phoenix Suns, Sacramento Kings und Atlanta Hawks stehen drei Teams in den Startlöchern, die den Draft-Abend mit ihrer Talentwahl eröffnen werden, doch auch die Franchises dahinter dürfen sich sicher sein, noch einen großartigen Baustein für die Zukunft abgreifen zu können, wenn sie denn die richtige Wahl treffen.

Wann und wo findet der NBA Draft 2018 statt?

Veranstaltung NBA Draft 2018 Datum Fr., 22. Juni Uhrzeit 01.00 Uhr Ort Barclays Center, Brooklyn

Wo kann ich den NBA Draft 2018 im Livestream sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt den Draft live und in voller Länge. NBA-Fans sind dort ohnehin gut aufgehoben - denn DAZN überträgt in der Regular Season und in den Playoffs jede Nacht ein Spiel live und on-demand, ab den Conference Finals sind traditionell alle Spiele dort zu sehen. Hier könnt ihr euch einen Gratis-Monat sichern.

Wem das nicht reicht, der ist beim NBA League Pass gut aufgehoben, wo der Draft auch zu sehen sein wird - genauso wie jedes einzelne NBA-Spiel live und on-demand.

NBA Draft 2018: Welche Deutschen sind dabei?

Mit Moritz Wagner, Isaac Bonga und Max Montana dürfen sich drei Talente aus Deutschland Hoffnung machen, in der besten Liga der Welt unterzukommen. Wagner, der am College bei den Michigan Wolverines jüngst das Finale erreichte, hat die besten Aussichten, vielleicht schon in der ersten Runde gezogen zu werden.

© getty

Bonga, der in der Bundesliga bei den Fraport Skyliners spielt, wird in diversen Mock Drafts in der späten zweiten Runde gelistet, während Max Montana (NCAA/San Diego State) nur Außenseiter-Chancen haben dürfte. Eine ausführliche Analyse dieser drei Draft-Personalien gibt es hier.

Wie sieht die Draft-Reihenfolge aus?

Die Draft Lottery 2018 hat diese Reihenfolge bei der Talentziehung ergeben (erste Runde):