NBA News: Zu viel Iso-Ball der Houston Rockets? Coach D'Antoni wehrt sich

Mike D'Antoni, Head Coach der Houston Rockets, will seinen Game Plan für Spiel 2 gegen die Golden State Warriors nicht verändern. Zuletzt wurde Kritik am isolationslastigen Spiel der Rockets laut, der Coach wischte diese Kritik aber vom Tisch.

Sie sagen: 'Oh mein Gott, sie isolieren, das ist alles, was sie tun.' Das stimmt nicht", erklärte D'Antoni nach einer Trainingseinheit. "Sie sagen, wir passen nicht, jeder steht nur. Wirklich? Habt ihr nicht die 82 Spiele gesehen?"

Die Rockets verloren Spiel 1 mit 106:119 und verließen sich tatsächlich sehr auf Isolationen. Houston isolierte satte 45-mal, fünf mehr als in jedem anderen Spiel in dieser Saison und so viele wie kein Team in den letzten fünf Jahren.

Allerdings war es gewissermaßen auch effizient, da alleine James Harden 25 Punkte (9/12 FG) aus diesem Spielzug generieren konnte. Dazu zog er weitere zwei Fouls und beging nur einen einzigen Turnover.

D'Antoni: Defense muss besser werden

"Das war das Beste, was wir hatten. Ich weiß nicht, was daran schlecht ist," wunderte sich deswegen auch D'Antoni über die Kritik. "Die Wahrnehmung ist nicht die Realität. Diese liegt in den Zahlen und die waren gut. Natürlich hatten wir einige Shot Clock Violations, das passiert manchmal. Wir sind nicht perfekt, aber die Zahlen sagen, dass wir ziemlich gut sind."

Dennoch gab MDA auch zu, dass der Ball in Spiel 2 ein wenig flüssiger laufen muss und Rollenspieler wie Trevor Ariza mehr eingebunden werden müssen. Des Weiteren sieht D'Antoni noch jede Menge Potenzial in der Defense, wo Houston zu viele Konzentrationsfehler unterliefen.

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Houston statt (live ab 3 Uhr auf DAZN).