NBA Playoffs: Warriors bangen vor Spiel 5 um Andre Iguodala und Klay Thompson

NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) NBA Rockets @ Warriors

Die Golden State Warriors müssen sich mitten in den Conference Finals mit Verletzungsproblemen herumschlagen. Sowohl Andre Iguodala als auch Klay Thompson gelten vor Spiel 5 gegen die Houston Rockets als fraglich.

Iguodala hatte bereits in Spiel 4 pausieren müssen, das die Rockets knapp mit 95:92 in Oakland gewonnen hatten. In Spiel 3 hatte er einen Schlag auf das linke Bein abbekommen und musste daher aussetzen.

"Er fühlt sich heute etwas besser", sagte Head Coach Steve Kerr am Mittwoch nach dem Training. "Er war wieder auf dem Court, ohne wirklich viel machen zu können, aber er macht immerhin Fortschritte."

Auch bei Thompson ist ein Einsatz fraglich, nachdem sich der Shooting Guard in Spiel 4 am linken Knie verletzt und nur limitiert gespielt hatte. Kerr sagte jedoch, dass sich Thompson "wirklich gut bewegt" habe und dass die Aussichten für ihn nicht so schlecht seien.

Die Serie ist mit 2-2 ausgeglichen, die Rockets haben aufgrund der besseren Bilanz in der Regular Season allerdings den Heimvorteil. Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag im Toyota Center statt (ab 3 Uhr live auf DAZN).