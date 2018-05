Thunder-GM deutet Verbleib von Head Coach Billy Donovan an

NBA Cavaliers @ Raptors (Spiel 2) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Billy Donovan wird wohl auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der Oklahoma City Thunder stehen. Dies deutete Sam Presti, General Manager der Thunder, an. Demnach scheint der Job des Head Coaches sicher.

"Das Wichtigste wird Kontinuität sein, erklärte Presti gegenüber ESPN, als er nach der Jobsicherheit von Donovan gefragt wurde. "So wie unser Team aufgebaut ist, wird Kontinuität unser bester Freund sein."

Die Thunder schieden wie schon in der vergangenen Saison bereits in der ersten Runde aus - eine Enttäuschung wie auch Presti zugab. "Wir waren Siebter im Netrating und hatte die neuntbeste Bilanz. Wir sind enttäuscht darüber und das sollten wir auch. Wir haben von diesem Team mehr erwartet."

Dennoch sieht der GM OKC für die Zukunft mit einem gesunden Kern gut aufgestellt. "Die Möglichkeit, dass wir potentiell Russell Westbrook, Paul George und Steven Adams in ihrer Prime haben, ist eine gute Sache."

Sicher ist dies aber nicht. Westbrook und Adams sind zwar noch langfristig gebunden, doch PG-13 kann im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen und Free Agent werden. Wie schon die komplette Saison machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass George die Thunder mit ziemlicher Sicherheit verlassen wird.