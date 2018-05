Stephen Curry lobt Chris Paul: "Er war ein großartiger Mentor"

MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs

Stephen Curry trifft mit den Golden State Warriors in den Conference Finals auf die Houston Rockets um Chris Paul. Für den zweimaligen MVP war CP3 vor allem in der frühen Phase seiner Karriere ein Mentor, das hat der Warriors-Guard nicht vergessen.

"Er ist ein großartiger Mentor, wenn es darum geht, wie man sich auf hohem Level im Sommer auf eine Saison vorbereitet", schwärmte Curry. "Er war so diszipliniert, hatte eine so tolle Arbeitseinstellung. Ich habe dies mit eigenen Augen nach der Summer League sehen können."

Curry dankte Paul daher explizit dafür, dass dieser ihm vor seiner Rookie-Season half, um einen guten Start in die NBA hinlegen zu können. "Er zeigte mir sofort, was notwendig ist, um in dieser Liga Erfolg zu haben", lobte der zweimalige MVP seinen Kontrahenten.

"Es war eine Offenbarung, im Sommer gegen ihn anzutreten. Es gab mir Selbstvertrauen, welches ich als Rookie gut gebrauchen konnte."

Inzwischen hat Curry sogar deutlich mehr Erfolge als CP3 feiern können. Paul wurde in seiner Karriere nicht einmal zum MVP gewählt, Curry dagegen bereits zweimal. Auch auf Teamebene hat der Warriors-Guard CP3 einiges voraus. Während Curry mit den Dubs bereits zwei Titel einheimsen konnte, ist es für Paul in dieser Saison die erste Teilnahme an den Conference Finals.