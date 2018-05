Simmons zu Embiid: "Wir werden bald jede Menge Ringe an den Fingern haben"

MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays

Die Saison der Philadelphia 76ers ist durch die Pleite bei den Boston Celtics in Spiel 5 beendet. Dennoch gaben sich Ben Simmons und Joel Embiid optimistisch, was die Zukunft betrifft. Gerade Simmons glaubt, dass die Sixers Meisterschaften gewinnen können.

"Ich und Ben können uns noch stark verbessern", sagte Embiid auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Wenn man sieht, was wir schon erreicht haben, dann steht uns eine große Zukunft bevor. Nach dem Spiel kam Simmons zu mir und zeigte mir seine Hände. Er wollte damit sagen, dass dort bald jede Menge Ringe sein werden."

Dennoch gab sich gerade Simmons selbstkritisch nach dem etwas überraschenden Aus gegen die Celtics. "Eigentlich will ich gerade nicht in den Urlaub", gab der Australier zu. "Ich hatte das Gefühl, dass ich noch jede Menge Energie habe. Ich lerne noch immer, ich stehe erst am Anfang."

Die Sixers gewannen in der Regular Season 52 Spiele und eroberten damit den dritten Platz in der Eastern Conference. Gerade vor den Playoffs waren die Sixers richtig heiß, als sie 16 Spiele am Stück für sich entscheiden konnten und in der ersten Runde die Miami Heat recht mühelos mit 4-1 ausschalteten.

Die Serie zwischen den Boston Celtics und den Philaldelphia 76ers

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Dienstag 1. Mai 2 Uhr 1 Boston Philaldelphia 117:101 Freitag 4. Mai 2.30 Uhr 2 Boston Philaldelphia 108:103 Samstag 5. Mai 23 Uhr 3 Philaldelphia Boston 98:101 OT Dienstag 8. Mai 0 Uhr 4 Philaldelphia Boston 103:92 Donnerstag 10. Mai 2 Uhr 5 Boston Philaldelphia 114:112

Gegen Boston blieb Philadelphia aber hinter den Erwartungen zurück wie auch Embiid zugeben musste. "Ich habe das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre", erklärte der Kameruner. "Wir haben viele talentierte Jungs, haben aber nicht unseren besten Basketball gezeigt. Wenn alle ihre Leistungen abrufen, glauben wir, dass wir unschlagbar sind."

Dies war aber in der Serie gegen Boston nicht der Fall, vor allem die vielen Ballverluste schadeten den Sixers immer wieder. "Wir haben in der Serie zu viele Fehler gemacht", gab auch Embiid unverblümt zu. "Wir werden daraus lernen müssen."

Stattdessen werden nun die Boston Celtics die Cleveland Cavaliers um LeBron James in den Conference Finals fordern. Spiel 1 der Serie findet am Sonntag um 21.30 Uhr live auf SPOX und DAZN statt.