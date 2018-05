NBA News – Rockets-GM Morey garantiert Verbleib von Chris Paul zu "100 Prozent"

NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1 -

US-Kommentar) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar)

Die Saison der Houston Rockets endete in den Conference Finals mit Chris Paul als Zuschauer - der Point Guard hatte sich in Spiel 5 der Serie verletzt und konnte danach nicht mehr mit eingreifen. Rockets-GM Daryl Morey hat sich nun aber sehr eindeutig zur Zukunft Pauls geäußert.

Pauls Vertrag läuft aus und aufgrund der schon jetzt hohen Kosten des Rockets-Kaders hatte es zuletzt einige Skepsis gegeben, ob Houston das Team zusammenhalten kann, das in dieser Saison die meisten Siege der Regular Season geholt hatte. Paul ist zudem 33 Jahre alt und verpasste in den letzten Jahren mit kleineren Verletzungen trotzdem regelmäßig Spiele.

Das Meeting mit Morey und Head Coach Mike D'Antoni verlief jedoch sehr positiv, wie der General Manager zum Houston Chronicle sagte: "Er hat die Niederlage von allen Spielern am härtesten aufgenommen, weil er wusste, dass er uns ohne diese blöde Verletzung diesen letzten Anschub in Richtung Finals hätte geben können. Das hat er in seiner Karriere schon mehrfach erlebt."

Man habe aber gemeinsam schon entschieden, dass dies nicht die letzte Chance war: "Ja, er hat es hart aufgenommen. Aber wisst ihr was, er wird zurückkommen. Er wird zu 100 Prozent zurückkommen und dann sind wir bereit."

Paul kann ab dem 1. Juli mit den Rockets und auch anderen Teams verhandeln. Der neunmalige All-Star lief in dieser Saison in 58 Spielen für Houston auf und kam dabei auf 18,6 Punkte und 7,9 Assists im Schnitt.