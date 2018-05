Phoenix Suns holen ersten europäischen Coach und verpflichten Igor Kokoskov

NBA Cavaliers @ Raptors (Spiel 2) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Die Phoenix Suns haben NBA-Geschichte geschrieben. Wie das Team bekannt gab, wird Igor Kokoskov der neue Head Coach in Arizona. Der Serbe ist damit der erste Head Coach der Geschichte der Liga, der aus Europa kommt.

Kokoskov ist im Moment noch Assistant Coach bei den Utah Jazz, die noch in den Playoffs vertreten sind. Nach den beiden Spielen in Houston steht es in dieser Serie 1-1.

"Wir freuen uns, dass Igor Kokoskov der neue Head Coach der Phoenix Suns ist", erklärte der General Manager der Suns, Ryan McDonough. "Igor war seine gesamte Karriere ein Basketball-Pionier und bringt jede Menge Erfahrung mit. Seine Teams hatten immer den Fokus auf die Entwicklung von Spielern, einem kreativen Spielstil und natürlich Erfolg."

Kokoskov wird damit der 19. Head Coach in der Geschichte der Suns, in den vergangenen drei Jahren arbeitete er in Utah. Insgesamt arbeitete Kokoskov seit 2000 in der Liga als Assistent, darunter auch bei den Suns zwischen 2008 und 2013.

Seinen größten Erfolg feierte er aber in der vergangenen Saison, als er mit der slowenischen Nationalmannschaft mit Goran Dragic und Luka Doncic sensationell den Europameister-Titel einfuhr. Es war die erste Goldmedaille für das kleine Land. Möglicherweise könnte es in Phoenix eine Reunion mit Doncic geben. Die Suns gehen mit den meisten Kugeln in die anstehende Draft Lottery.