NBA News: Mike Budenholzer übernimmt die Milwaukee Bucks als Head Coach

Die Coaching-Suche der Milwaukee Bucks ist offenbar beendet. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Mike Budenholzer als Head Coach übernehmen.

Budenholzer hatte sich ESPN zufolge am Mittwoch mit Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton getroffen, nachdem er zuvor auch schon mit den Besitzern des Teams gesprochen hatte. Seit Tagen galt Budenholzer als Favorit auf den Posten. Nun wird er dem Bericht zufolge einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Budenholzer hatte sich erst vor kurzem von den Atlanta Hawks getrennt, wo er jahrelang Coach von Dennis Schröder und seinem Team war, weil er andere Vorstellungen von der Ausrichtung des Teams hatte.

Der Coach of the Year von 2016 hatte auch bei den Toronto Raptors, den Phoenix Suns und den New York Knicks auf dem Zettel gestanden und mit den Teams Gespräche geführt.

Dennis Schröder: Bucks gehen "in die richtige Richtung"

Bei den Bucks trifft er in Antetokounmpo auf einen der jungen Superstars der Liga - in den laufenden Playoffs schied Milwaukee indes in der ersten Runde gegen Boston aus. In der Folge wurde bekannt gegeben, dass Interimscoach Joe Prunty nicht länger das Team coachen würde.

Auch Schröder hatte vor wenigen Tagen die Bucks als ein Team genannt, das "mit der Organisation in die richtige Richtung" geht und das auch für ihn selbst "nicht verkehrt" wäre.