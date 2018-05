David Fizdale wird neuer Head Coach der New York Knicks

MLB Live Dodgers @ Diamondbacks NBA Live Cavaliers @ Raptors (Spiel 2) NHL Live Capitals @ Penguins (Spiel 4) MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels NHL Lightning @ Bruins (Spiel 4) MLB Indians @ Yankees NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NHL Penguins @ Capitals (Spiel 5) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners NHL Jets @ Predators (Spiel 5) MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves

Die New York Knicks haben wohl einen neuen Head Coach. Nach Medienberichten wird David Fizdale der Nachfolger von Jeff Hornacek.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach machte der ehemalige Coach der Grizzlies das Rennen gegen andere Kandidaten wie Ex-Hawks-Coach Mike Budenholzer und dem früheren Cavs-Coach David Blatt.

Der neue Trainer der Knicks unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre. Laut Marc J. Spears (ESPN) hatte Fizdale zuvor ein Angebot der Phoenix Suns abgelehnt, die inzwischen Igor Kokoskov verpflichtet haben.

Fizdale ging in die Saison als Head Coach in Memphis, wurde aber bereits nach 19 Spielen etwas überraschend gefeuert. Die Grizzlies standen zu diesem Zeitpunkt bei einer Bilanz von 7-12.

In der Saison zuvor führte Fizdale die Grizzlies zu einerr 43-39-Bilanz und damit in die Playoffs. Dort unterlag der 7-Seed den San Antonio Spurs mit 2-4. Bekanntheitheit erlangte Fizdale dabei vor allem durch seinen Wutausbruch auf einer Pressekonferenz, als er den Spruch 'Take that for data' prägte, nachdem er unzufrieden mit der Foulverteilung der Referees war.

Vor seiner Beschäftigung in Memphis arbeitete Fizdale seit 2003 als Assistent in der NBA. Nach dem Einstieg bei den Golden State Warriors arbeitete er in der Folge bei den Atlanta Hawks und danach bei den Miami Heat unter Erik Spoelstra. Mit LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh gewann Fizdale als Assistent zwei Meisterschaften.