NBA Playoffs: LeBron James nach Sweep: "Es ist unmöglich für mich, Vertrauen zu verlieren"

Die Cleveland Cavaliers sind nach vier Siegen in vier Spielen gegen die Toronto Raptors erneut in die Conference Finals eingezogen. Superstar LeBron James äußerte sich im Anschluss zum Status seines Teams.

"Wir sind froh, wieder Teil der Eastern Conference Finals zu sein und die Möglichkeit zu haben, um einen Titel zu spielen. Das ist unser Ziel und deswegen freuen wir uns sehr. Wir wollen uns im Laufe dieser Woche weiter verbessern", sagte James auf der abschließenden Pressekonferenz. Cleveland hat nun einige Tage Zeit, um auf den Sieger der Serie zwischen den Celtics und den Sixers zu warten.

Dabei seien die Cavs noch nicht am Limit, wie James sagte: "In jedem Spiel, das wir haben, in den sieben Spielen gegen Indiana und jetzt in den vier Spielen gegen Toronto, versuchen wir, uns besser kennenzulernen und aneinander zu gewöhnen", erklärte der vierfache MVP. "Ich kenne Kevin (Love), Tristan (Thompson), J.R. (Smith) und Kyle (Korver) natürlich schon länger, aber für alle anderen ist es immer noch ein Lernprozess und wir müssen ihnen dabei helfen, ihre besten Leistungen für uns abzurufen. Das Gute ist, dass wir dafür nun eine weitere Runde bekommen."

Nach der enttäuschenden Regular Season und der knappen Serie gegen Indiana galten die Cavs eigentlich nicht als Favorit in der Serie gegen Toronto. James jedoch habe immer an sein Team geglaubt: "Mein Selbstvertrauen wankt nie, so bin ich einfach. Ich glaube an das, was ich bringe und was ich diesem Team geben kann, und ich glaube an meine Mitspieler", so James.

LeBron James will Ruhe: "Haben uns das Recht verdient"

"Als in der ersten Runde alle meine Teammattes lebendig begraben wollten, habe ich ihnen einfach weiter gesagt, dass wir nicht gewinnen können, wenn nicht jeder seinen Job erledigt", fuhr der Superstar fort. "Es ist unmöglich für mich, das Vertrauen in unser Team zu verlieren, auch wenn wir hinten liegen - wenn ich das Vertrauen verliere, was bedeutet das dann für unser Team?"

Die anstehenden freien Tage will James nun perfekt nutzen. "Wir werden jetzt die freien Tage genießen, aber wir bleiben natürlich auch am Ball und werden uns genau ansehen, was in Spiel 5 der anderen Serie passiert. Aber wir haben uns das Recht verdient, uns ein wenig auszuruhen und uns auch mental wieder neu zu kalibrieren", erklärte der 33-Jährige.

