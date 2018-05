NBA Playoffs: LeBron James macht sich über Tracking-Daten lustig: "Dümmster Scheiß"

NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 5) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) NBA Rockets @ Warriors

Mit Kamera-Tracking hat die Statistik-Abteilung der NBA ermittelt, dass sich LeBron James in den Playoffs bislang langsamer bewegt hat als alle anderen Spieler. Als er nach Spiel 4 damit konfrontiert wurde, reagierte James deutlich.

Von allen noch in den Playoffs verbliebenen Spielern bewegt sich James mit durchschnittlich 3,73 Meilen pro Stunde knapp vor Rockets-Star James Harden am langsamsten, wobei er mit 2,51 Meilen pro Spiel aber auch zu den Spielern gehört, die sich auf dem Court grundsätzlich am meisten bewegen. Für die Daten hatte James jedoch nur Spott übrig.

"Das ist der dümmste Scheiß, den ich je gehört habe", sagte James nach Spiel 4 gegen Boston zu The Athletic. "Dieser Tracking-Bullshit kann mir den Arsch küssen. Ich soll der langsamste Spieler sein? Sie sollen lieber tracken, wie müde ich nach jedem Spiel bin. In Sachen Müdigkeit nach jedem Spiel bin ich bestimmt die Nr.1 in der Liga."

Auch wenn James nicht viel von der Statistik hält, ist diese üblicherweise ziemlich genau und es ist auch nicht die erste Postseason, in der James zu den durchschnittlich langsameren Spielern auf dem Court gehört. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass er mehr Minuten spielt als jeder andere und im Laufe von Spielen bisweilen Energie spart, was er im Laufe dieser Playoffs auch schon zugab.

Dies bestätigte auch Cavs-Coach Tyronn Lue: "Wenn man so drüber nachdenkt, bewegt er sich offensiv nicht so viel, es sei denn, er bekommt den Ball in Transition. Dann fliegt er, aber sonst hält er sich zurück. In den letzten Spielen waren alle vier anderen Spieler in Bewegung, während er im Stehen die Defense seziert hat. Er muss sich dann nicht bewegen."

