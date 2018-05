NBA Finals: Kevin Love könnte den Cleveland Cavaliers in Spiel 1 noch immer fehlen

MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees

Kurz vor dem Start der NBA Finals ist noch immer nicht klar, wann Kevin Love den Cleveland Cavaliers wieder zur Verfügung stehen wird. Der All-Star befindet sich noch immer im Concussion Protocol.

Love hatte sich in Spiel 6 der Conference Finals gegen die Boston Celtics bei einer Kollision mit Jayson Tatum eine Gehirnerschütterung zugezogen und daher auch Spiel 7 der Serie verpasst. Cavs-Coach Tyronn Lue bestätigte nun am Dienstag, dass Love noch immer nicht alle Tests bestanden und daher auch noch keine Freigabe erhalten hat.

Love hat in der laufenden Postseason im Schnitt 13,9 Punkte und 10 Rebounds aufgelegt. In Spiel 7 wurde er von Jeff Green vertreten, der an seiner Statt mit 19 Punkten und 8 Rebounds zum 87:79-Erfolg beitragen konnte.

Green würde wohl auch in Spiel 1 der Finals wieder starten, sollte Love nicht rechtzeitig zurückkehren. Die Partie findet in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr statt (live auf DAZN).

Love hat dabei schon eine längere Vorgeschichte mit Gehirnerschütterungen. 2016 setzte er eine Finals-Partie aufgrund einer Gehirnerschütterung aus, auch in der laufenden Saison verpasste er im März damit Spiele.