NBA News: ESPN und Netflix produzieren Doku über Michael Jordan - Trailer veröffentlicht

Im Jahr 2019 wartet ein besonderer Leckerbissen auf NBA-Fans: ESPN Films und Netflix haben angekündigt, dass sie gemeinsam eine zehnstündige Serie über Michael Jordan produzieren werden.

Unter dem Titel "The Last Dance" soll die Serie dokumentarisch den Werdegang von Jordan und den Chicago Bulls der 1990er Jahre nachzeichnen. Dabei soll es auch um die Entwicklung der NBA im Allgemeinen gehen.

Unter anderem soll es dabei über 500 Stunden unveröffentlichtes Material aus Jordans letzter Saison bei den Bulls (97/98) geben. Jordan ist in das Projekt selbst involviert, ebenso wie etliche andere Spieler der Bulls und weitere Weggefährten.

Als Regisseur wird Jason Hehir fungieren, der unter anderem auch schon die Sport-Dokumentationen "The Fab Five" und "Andre the Giant" verantwortet hatte.

Das genaue Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, die Serie soll aber 2019 starten. Ein Trailer wurde bereits veröffentlicht.

Jordan und die Bulls hatten in den 90er Jahren insgesamt sechs Meisterschaften gewonnen und gelten als vielleicht bestes Team der NBA-Geschichte.