NBA Draft Lottery: Top-Pick geht an die Phoenix Suns – Dallas Mavericks fallen zurück

Die Phoenix Suns haben zum ersten Mal überhaupt die Lottery gewonnen. Bei der Auslosung der ersten 14 Picks im kommenden Draft fielen die Kugeln zu ihren Gunsten. Die Sacramento Kings und die Atlanta Hawks landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Die Kugeln sind gefallen und der Top-Pick im Draft 2018 gehört den Phoenix Suns. Wie schon in den letzten drei Jahren gewann damit das Team mit der höchsten Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Lottery.

Die beiden Teams mit der zweit- und dritthöchsten Chance auf den 1. Pick blieben dagegen jeweils glücklos: Sowohl die Grizzlies als auch die Mavericks fielen aus der Top 3, weil die Hawks und die Kings sie "überholten".

Auch die Cavaliers gehörten zu den Teams, die am Ende glücklos blieben: Der Brooklyn-Pick, den sie im Kyrie-Irving-Trade von den Celtics erhalten hatten, blieb auf der projizierten Position 8 und machte nicht den erhofften Sprung.

Die Sixers erhielten an 10. Stelle den Pick der Lakers - ein Sprung blieb in dem Fall also aus. Boston hätte den Pick bekommen, wenn er auf Position 2 oder 3 gelandet wäre, nun werden die Celtics voraussichtlich im kommenden Jahr den Erstrundenpick aus Sacramento erhalten.

Alle Picks der Draft Lottery 2018 im Überblick:

Position Team 1 Suns 2 Kings 3 Hawks 4 Grizzlies 5 Mavericks 6 Magic 7 Bulls 8 Cavaliers (via Nets) 9 Knicks 10 76ers (via Lakers) 11 Hornets 12 Clippers (via Pistons) 13 Clippers 14 Nuggets

Die Draft-Reihenfolge ab Platz 15: