NBA News – Die Orlando Magic nehmen Steve Clifford als Head Coach unter Vertrag

MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) -

US-Kommentar MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees

Die Orlando Magic sind auf der Suche nach einem neuen Head Coach offenbar fündig geworden. Wie die Franchisebestätigte, hat sich das Team mit Steve Clifford geeinigt.

Clifford soll demnach noch am Mittwoch in Orlando vorgestellt werden. Sein Arbeitspapier soll sich auf vier Jahre belaufen, für ihn ist es damit bereits die zweite Amtszeit in Orlando: Zwischen 2007 und 2012 arbeitete er als Assistant Coach unter Stan Van Gundy für die Magic.

Die Magic hatten über mehrere Wochen nach einem neuen Coach gesucht, nachdem der glücklose Frank Vogel kurz nach dem Ende der Regular Season entlassen wurde. President of Basketball Operations Jeff Weltman sieht Clifford als richtige Kombination aus Taktiker, Lehrer und Autorität für den jungen Kader an, heißt es in dem Bericht.

Clifford hatte in den letzten fünf Jahren als Head Coach der Charlotte Hornets fungiert, wurde im April aber ebenfalls entlassen. Bei den Hornets hatte er eine 196-214-Bilanz und erreichte zweimal die Playoffs, in den letzten beiden Jahren scheiterten die Hornets aber an dieser Aufgabe.