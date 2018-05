Barkley ist sich sicher: "Raptors schlagen dieses Mal die Cavs"

MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs NBA Jazz @ Rockets (Spiel 2) MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Dodgers @ Diamondbacks NBA Cavaliers @ Raptors (Spiel 2) MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox

Charles Barkley glaubt, dass die Toronto Raptors in diesem Jahr die Cleveland Cavaliers um LeBron James schlagen können. Der Hall of Famer denkt, dass die Kanadier in diesem Jahr ein ganz anderes Team sind.

"Das ist ihr Jahr", war sich Barkley bei Inside the NBA sicher. "Es ist ein ganz anderes Raptors-Team dieses Jahr, sie werden die Serie gegen die Cavs gewinnen."

Die Raptors verloren in den letzten beiden Jahren jeweils gegen die Cavs, 2016 mit 2-4, ein Jahr später hagelte es sogar einen Sweep. Barkley nannte aber einige Gründe, warum es sich in dieser Spielzeit ändern könnte. "Sie haben die beste Bank der kompletten Liga", führte Sir Charles aus. "Dazu haben sie drei, vier Spieler, die gegen LeBron James verteidigen können."

Die TNT-Crew um Kenny Smith und Ernie Johnson wollte Barkley aber nicht zustimmen. Der Jet pickte aufgrund der grandiosen Leistungen von LeBron gegen die Indiana Pacers dennoch die Cavs.

Spiel 1 der Serie ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Toronto.