NBA News – Chaos in Philly: Nutzte Sixers-GM Bryan Colangelo Fake Accounts für Kritik?

MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees

In der Nacht auf Mittwoch sickerte ein pikantes Gerücht zu den Philadelphia 76ers durch: GM Bryan Colangelo soll mehrere Fake Accounts bei Twitter dafür genutzt haben, um unter anderem eigene Spieler wie Joel Embiid zu kritisieren. Colangelo hat dies in einem Statement aber bereits bestritten.

In dem Bericht der Webseite The Ringer wurde detailliert aufgelistet, wie Accounts, die Colangelo gehören sollen, einerseits die Arbeit des GMs gelobt und andererseits Spieler wie Embiid und Markelle Fultz sowie die früheren Sixers Jahlil Okafor und Nerlens Noel kritisiert haben. Dazu kamen teilweise "Insider-Informationen" wie die Aussage, dass ein Trade Okafors in der Saison 2016/17 daran scheiterte, dass dieser einen Medizin-Check nicht bestanden hatte.

Embiid witzelte bei Twitter über den Bericht und bezog sich auf einen der angeblich Colangelo gehörenden Accounts mit der Aussage, dass dessen Vorgänger Sam Hinkie "besser und smarter" gewesen sei. Gegenüber ESPN sagte der All-Star indes, dass er schon mit Colangelo gesprochen habe.

Joel Embiid über Colangelo: "Wenn es stimmt, wäre das wirklich übel"

"Ich habe mit ihm geredet und er hat gesagt, dass er das nicht getan hat", so Embiid. "Er hat mich angerufen, um diesem Bericht zu widersprechen. Ich glaube ihm das, bis etwas anderes bewiesen wird. Aber wenn es stimmt, wäre das wirklich übel."

Colangelo selbst veröffentlichte das folgende Statement: "So wie viele meiner Kollegen in der Sportwelt nutze ich Social Media, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe noch nie irgendetwas selbst gepostet, aber ich nutze den @Phila1234567 Account bei Twitter, um unsere Industrie im Blick zu behalten. Diese Storyline verstört mich auf mehreren Ebenen und ich kenne keinen der Accounts, die hier genannt werden. Ich weiß auch nicht, welche Motivation dahintersteckt und von wem sie kommen."

Colangelo ist seit 2016 GM der Sixers. Obwohl das Team seither große Fortschritte gemacht hat, ist der GM bei den Fans eine kontroverse Figur, da diese ihm vorwerfen, nur die Früchte der Arbeit von Vorgänger Hinkie zu ernten. Auch darauf bezogen sich einige der Tweets in der von The Ringer zusammengestellten Übersicht.