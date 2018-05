NBA: Boston Celtics vor Spiel 4: “Werden zu 100 % nicht dasselbe Team sein“

NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 5) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5)

Vor Spiel 4 der Eastern Conference Finals zwischen den Boston Celtics und den Cleveland Cavaliers (kommende Nacht 2.30 Uhr live auf DAZN), kündigten die Spieler an, vieles anders machen zu wollen als bei der Niederlage in Spiel 3.

"Wir werden am Montag zu 100% nicht dasselbe Team sein, das wir in Spiel 3 gesehen haben", sagte Marcus Morris gegenüber ESPN. "Nachdem wir das Spiel noch mal angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass wir eine Menge Dinge gemacht haben, die uns schließlich in diese Situation gebracht haben. Wir müssen das Kontrollierbare kontrollieren und das haben wir nicht getan."

Morris machte sich auch selbst einen Vorwurf, weil er LeBron James erlaubt hatte früh in seinen Rhythmus zu finden. Vor der Serie hatte er sich öffentlich noch als einen der besten James-Verteidiger der Liga bezeichnet und diesen Worten in Spiel 1 und 2 auch Taten folgen lassen. Nicht jedoch im letzten Aufeinandertreffen: "Persönlich finde ich, dass ich defensiv gegen LeBron einen sch**ß Job gemacht gemacht habe. Er war zu sicher, während ich gedeckt habe."

Jaylen Brown: "Bereit zu kämpfen"

Auch Sophomore Jaylen Brown, der in Spiel 3 früh Foul-Probleme hatte, konnte den Celtics nicht seinen gewohnten defensiven und offensiven Stempel aufdrücken. Genau daraus möchte er aber den Antrieb für die kommende Partie schöpfen. "Ich fand es peinlich", sagte Brown im ESPN-Interview. "Wie wir auftraten, wie ich spielte und wie ich nicht aggressiv genug war. Ich nehme das alles als Antrieb für Spiel 4 und bin bereit zu spielen und zu kämpfen."

Auch All-Star Al Horford geht positiv in die zweite Partie in der Quicken Loans Arena. "Ich glaube wir waren einfach nicht im Einklang", sagte der Veteran. "Ich glaube (in Spiel 4) werden wir es schaffen den Ball besser zu bewegen und ich werden auch mehr Würfe bekommen. Ich mache mir da keine Sorgen."