NBA News: Andre Iguodala von den Warriors fällt weiter mit Knieproblemen aus

Die Golden State Warriors müssen auch in Spiel 1 der Finals weiter auf Andre Iguodala verzichten. Der Forward hat weiter Probleme mit seinem lädierten Knie.

Wie die Warriors bekanntgaben macht Iguodala zwar weiter Fortschritte, wird aber erst vor Spiel 2 erneut untersucht. Der 34-Jährige verpasste die letzten vier Spiele der Western Conference Finals gegen die Houston Rockets.

"Ich bin nicht weit weg, wenn man bedenkt, wie lang das jetzt schon her ist", sagte Iggy den Medienvertretern. Der Forward erklärte, dass er weiter Schmerzen habe und dass die Nerven am Knie weiter entzündet seien. "Ich versuche zu verstehen, wie ich mich damit am besten bewegen kann. Es geht aber leider langsamer voran, als wir gedacht haben."

Das bestätigte auch Head Coach Steve, der enthüllte, dass Iguodala frustriert mit der Situation sei. Iggy legte in den drei Spielen gegen die Rockets 8,7 Punkte, 4,3 Rebounds und 1,7 Assists auf, spielte dabei aber nur gut 27 Minuten pro Spiel.