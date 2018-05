NBA Playoffs Livestream: Wo kann ich Celtics vs. Cavaliers, Game 7 live sehen?

NBA Rockets @ Warriors (Spiel 6) NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 7)

Die Eastern Conference Finals der NBA Playoffs gehen über die volle Distanz - in der Nacht auf Montag steigt zwischen den Boston Celtics und Cleveland Cavaliers Game 7. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zum Spiel 4 und zum kostenlosen Livestream.

Game Seven - es sind die schönsten zwei Worte, wenn es um Playoff-Basketball in der NBA geht. Und in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr) ist es wieder soweit: In den Eastern Conference Finals steigt das alles entscheidende Spiel zwischen den Boston Celtics und Cleveland Cavaliers.

Das junge Celtics-Team ist die größte Überraschung der laufenden Postseason, da es die Verletzungen der Stars Kyrie Irving und Gordon Hayward weggesteckt und es trotzdem so weit geschafft hat. Sie haben in den Playoffs noch kein Heimspiel verloren - auf dieser Stärke ruhen alle Hoffnungen.

Allerdings wartet auf der anderen Seite mit LeBron James der wohl beste Spieler der Welt, der sein Team mit außerirdischen Leistungen überhaupt am Leben gehalten und dieses siebte Duell somit erst möglich gemacht hat. Der "King" stand sieben Mal in Folge in den Finals - folgt Nummer 8?

Wo und wann spielen die Celtics gegen die Cavaliers?

Partie Boston Celtics - Cleveland Cavaliers, Spiel 7 Datum Mo., 28. Mai 2018 Uhrzeit 2.30 Uhr Ort TD Garden, Boston

Wo gibt es die Celtics gegen die Cavaliers im Livestream?

Das Spiel wird kostenlos bei SPOX gezeigt, wo einmal wöchentlich - meist am Sonntag - ein kostenloser Livestream angeboten wird. Außerdem überträgt die Streaming-Plattform DAZN das Spiel. Hier geht es zum kompletten NBA-Programm bei SPOX und DAZN.

Was ist DAZN?

DAZN wird oft als "Netflix des Sports" bezeichnet. Neben Spielen aus der NBA hat der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der NHL, NFL und MLB im Angebot.

Zusätzlich zum US-Sport zeigt DAZN auch die Highlights des europäischen Spitzenfußballs mit Live-Spielen aus der Premier League, Serie A, Primera Divison und Ligue 1. Zusätzlich gibt es die Highlights der Bundesliga und zweiten Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot im Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Der Kader der Boston Celtics

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Terry Rozier Jaylen Brown Jayson Tatum Al Horford Aron Baynes Shane Larkin (verletzt) Marcus Smart Semi Ojeleye Marcus Morris Greg Monroe Kyrie Irving (verletzt) Gordon Hayward (verletzt) Guerschon Yabusele Daniel Theis (verletzt)

Der Kader der Cleveland Cavaliers