NBA Playoffs Livestream: Golden State Warriors vs. Houston Rockets live sehen

In Spiel 2 der Western Conference Finals treffen die Golden State Warriors mit den Superstars Stephen Curry und Kevin Durant auf die Houston Rockets um James Harden und Chris Paul. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Playoff-Duell in der NBA und erfahrt, wo ihr die Partie im Livestream schauen könnt - sogar kostenlos.

Es ist der Showdown, auf den sich alle NBA-Fans vor der Saison gefreut haben. Die Warriors, nun schon seit Jahren der Platzhirsch der Liga wird von den Rockets gefordert, die durch den Trade für Chris Paul zum besten Team der Regular Season aufstiegen.

Viele Experten sehen diese Serie als die vorgezogenen NBA-Finals und die ersten beiden Spiele zeigten auch gleich, wieso man dies annehmen könnte. Der Champion aus Oakland klaute sich dank eines brillanten Durant das erste Spiel in Houston, doch die Rockets schlugen zurück und fügten den Warriors eine empfindliche Niederlage zu.

Spiel 3 findet in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr statt und könnte schon ein Schlüsselspiel in dieser Best-of-seven-Serie sein. Die Warriors sind seit fast zwei Jahren in der heimischen Oracle Arena in den Playoffs ungeschlagen und werden die Niederlage aus dem vergangenen Spiel vergessen machen wollen. Vor allem auf den zuletzt schwachen Stephen Curry werden viele Blicke gerichtet sein.

Wo und wann spielen die Warriors gegen die Rockets?

Partie Golden State Warriors - Houston Rockets, Spiel 3 Datum Mo., 21. Mai 2018 Uhrzeit 2 Uhr Ort Oracle Arena, Oakland

Wo gibt es die Warriors und Rockets im Livestream?

Vergangene Woche fand in den Conference Semifinals das letzte Spiel der Saison zur Primetime in Europa um 21.30 Uhr statt. Spiel 3 zwischen den Warriors und den Rockets wurde von der NBA auf 2 Uhr terminiert, SPOX bietet dazu wieder einen kostenlosen Livestream an. Auch die Streaming-Plattform DAZN überträgt live - wie auch jedes andere Spiel der Conference Finals und der anstehenden Finals. Gleiches gilt auch für den NBA League Pass.

Der Kader der Golden State Warriors

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Stephen Curry Klay Thompson Kevin Durant Draymond Green JaVale McGee Shaun Livingston Nick Young Andre Iguodala David West Zaza Pachulia Quin Cook Patrick McCaw Kevon Looney Jordan Bell

Der Kader der Houston Rockets