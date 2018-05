NBA Playoffs Livestream: Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers live sehen

MLB White Sox @ Cubs MLB Braves @ Marlins MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 1) MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees

Die Eastern Conference Finals stehen an. Die Boston Celtics treffen auf die Cleveland Cavaliers mit Mega-Star LeBron James. Hier bekommt ihr alles Wichtige zum Playoff-Duell in der NBA und erfahrt, wo ihr das Spiel im Livestream sehen könnt - auch gratis.

Es kommt zur Neuauflage der Conference Finals aus dem Vorjahr. Die Boston Celtics trotzten ihrem Verletzungspech und schlugen in der ersten Runde zunächst die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo in sieben hart umkämpften Spielen. In den Semifinals war das Team von Head Coach Brad Stevens dann sogar nur Außenseiter, doch die Celtics überraschten die Philadelphia 76ers, gewannen mehrere knappe Spiele und setzten sich nach nur fünf Spielen durch.

Auch die Cleveland Cavaliers brauchten in Runde eins sieben Partien, um sich gegen die giftigen Indiana Pacers durchzusetzen. Es wartete das beste Team des Ostens aus der Regular Season - die Toronto Raptors. Doch auch ohne Heimvorteil und vor allem dank LeBron James gelang den Cavs ein souveräner Sweep, die vierte Teilnahme an den Conference Finals in Serie war perfekt.

Am Sonntag um 21.30 Uhr beginnt nun der Kampf um den Einzug in die Conference Finals. Die Cavs gehen dabei als leichter Favorit in die Serie, vor allem weil sie mit LeBron den besten Spieler der Welt in ihren Reihen haben. Dennoch sollten die Celtics nicht unterschätzt werden: In Brad Stevens hat Boston einen exzellenten Coach an der Seitenlinie stehen, dazu stellten die Celtics in der Regular Season die beste Defense der kompletten Liga.

Wo und wann spielen die Celtics gegen die Warriors?

Partie Boston Celtics - Cleveland Cavaliers, Spiel 1 Datum So., 13. Mai 2018 Uhrzeit 21.30 Uhr Ort TD Garden, Boston

Wo gibt es die Celtics und Cavaliers im Livestream?

Das erste Aufeinandertreffen der Serie wird ab 21.30 auf SPOX im kostenlosen Livestream übertragen. Außerdem zeigt das Streaming-Portal DAZN die Partie. DAZN übertragt darüber hinaus die kompletten Conference Finals sowie auch die NBA Finals. Das Gleiche gilt auch für den NBA League Pass, wo der Fan keine Minute verpasst.

Der Kader der Boston Celtics

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Terry Rozier Jaylen Brown Jayson Tatum Al Horford Aron Baynes Marcus Smart Abdel Nader Semi Ojeleye Marcus Morris Greg Monroe Shane Larkin (verletzt) Jonathan Gibson Gordon Hayward (verletzt) Guerschon Yabusele Daniel Theis (verletzt) Kyrie Irving (verletzt)

Der Kader der Cleveland Cavaliers