NBA Playoffs: LeBron James nach Niederlage in Spiel 1: "Mache mir überhaupt keine Sorgen"

LeBron James macht sich trotz der Auftaktniederlage in Spiel 1 der Conference Finals gegen die Boston Celtics keine Sorgen um die Serie. Für ihn und das Team gehe es jetzt daran, das Spiel zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

"Sie hatten einen großartigen Gameplan. Wir werden morgen viel analysieren, wie sie es schafften, dass wir uns unwohl fühlten und das ganze Spiel lang nicht in unseren Rhythmus kamen, damit wir das in Game 2 verbessern können", sagte James nach dem Spiel auf der Pressekonferenz.

James zufolge begann das Übel direkt vom Tip-Off weg, als die Celtics in Person von Jaylen Brown nach knapp sechs Sekunden ihre ersten Punkte auf dem Board hatten: "Sie gaben ab dem Tip-Off direkt den Ton an. Wir vergaben einige Würfe, sie trafen auf der anderen Seite ihre Würfe. Horford versenkte einen wichtigen Dreier und hängte mit einem And-One Kev (Love) früh sein zweites Foul an. So begann schon alles."

LeBron James: "Gehe immer selbstbewusst in eine Serie"

Vom sehr physischen Auftreten der Celtics war LeBron hingegen nicht überrascht. "Physischer Basketball ist Teil der Playoffs, es ist genau das, was man erwartet. Es ist ein Teil der Postseason und begann bereits in Spiel 1 der Indiana-Serie."

Auf die Frage, ob er sich nach der Partie Sorgen um die Serie machen würde, reagierte der King gelassen: "Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich war nicht am College und das hier ist nicht die March Madness. Man wird im Laufe einer Serie besser. Ich lag schon 0-1 in der Postseason zurück, ich lag schon 0-2 zurück, aber ich mache mir keine Sorgen."

James zeigte in Spiel 1 sein schwächstes Spiel der diesjährigen Playoffs und kam nur auf 15 Punkte, sieben Rebounds und neun Assists bei 5/16 Treffern aus dem Feld und sieben Turnovern. Der 33-Jährige sagte jedoch, dass Spiel 1 für ihn immer ein "feel-out game" sei und fügte hinzu: "Egal wie schlecht ich heute gespielt habe mit meinen sieben Turnovers oder wie ineffizient ich den Ball geworfen habe - ich gehe immer selbstbewusst in eine Serie, egal ob es 0-0 steht oder wir hinten liegen."

Die Statistiken von LeBron James in den Playoffs