NBA – Celtics-Coach Brad Stevens: Spieler verdienen die Lobpreisungen, nicht ich

Boston Celtics Head Coach Brad Stevens empfindet die ganze Lobpreisung um seine Person als übertrieben und wünscht sich, dass die Spieler die gesamte Anerkennung erhalten würden.

"Es ist albern", sagte Stevens gegenüber ESPN. "Die Lobpreisungen sind mir unangenehm, denn die Jungs verdienen alles davon. Wir haben alle eine Aufgabe, die wir so gut ausführen müssen, wie wir können."

Auf die spaßig gemeinte Aussage, dass sich die Medien Vertreter bei einem Fehler des Coaches auf ihn stürzen könnten, antwortete er nur: "Macht nur. Das wäre großartig." (Spiel 2 zwischen den Boston Celtics und Cleveland Cavaliers heute Nacht um 2.30 Uhr live auf DAZN.)

Ähnlichkeiten zwischen Brad Stevens und Greg Popovich

Auch Celtics Big Man Aron Baynes, der unter Greg Popovich in San Antonio eine Championship holte, fand lobende Worte für seinen Coach. "Sie sind beide großartige Trainer. Es gibt definitiv Ähnlichkeiten zwischen ihnen", sagte der Australier. "Aber natürlich hat auch jeder seine eigenen Methoden. Ich bin einfach froh, dass ich von beiden lernen durfte und von Brad (Stevens) immer noch viel lerne."

Stevens erklärte hingegen, dass auch GM Danny Ainge einen Menge Anerkennung für die Zusammenstellung des Kaders gebührt: "Es ist eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, aber Danny (Ainge) ist derjenige, der die Spieler auswählt und er hat dies absolut fantastisch gemacht."

Trotz ständiger Veränderungen des Rosters, haben die Celtics in jeder der bisherigen fünf Saisons unter Stevens ihre Anzahl an Saisonsiegen stets gesteigert. Mit einem weiteren Sieg in den Playoffs, würde er ein neues Career High in Sachen Postseason-Siegen feiern.

