NBA Awards 2018: Kandidaten, Datum, Gewinner, Übertragung, Livestream

Zum zweiten Mal in der Geschichte der NBA findet zu Ehren der Preisträger der Regular Season eine Award Show statt. Neben den gängigen Kategorien rund um die MVP-Wahl gibt es auch neue Fankategorien, wie Best Style oder Best Dunk. Hier findest du alle Infos rund um die Nominierten und das Event.

Wann und wo findet die NBA Award Show statt?

Die Awards werden in diesem Jahr am 25. Juni im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien statt. Los geht es um 18 Uhr Ortszeit, das bedeutet, in Deutschland ist es dann in der Nacht auf Dienstag bereits 3 Uhr.

Wo ist die NBA Award Show zu sehen?

Wie im Vorjahr produziert TNT die Show, entsprechend wird das Event auf dem Turner Network ausgestrahlt. Ebenso wird das Event über den NBA League Pass und auf NBA.tv zu sehen sein.

Welche Spieler sind nominiert?

Kia NBA Most Valubale Player

Spieler Team Anthony Davis New Orleans Pelicans James Harden Houston Rockets LeBron James Cleveland Cavaliers

Kia NBA Rookie of the Year

Spieler Team Donovan Mitchell Utah Jazz Ben Simmons Philadelphia 76ers Jayson Tatum Boston Celtics

Kia NBA Sixth Man Award

Spieler Team Eric Gordon Houston Rockets Fred VanVleet Toronto Raptors Lou Williams Los Angeles Clippers

Kia NBA Defensive Player of the Year

Spieler Team Anthony Davis New Orleans Pelicans Joel Embiid Philaldelphia 76ers Rudy Gobert Utah Jazz

Kia NBA Most Improved Player

Spieler Team Clint Capela Houston Rockets Spencer Dinwiddie Brooklyn Nets Victor Oladipo Indiana Pacers

Kia Coach of the Year

Coach Team Dwane Casey Toronto Raptors Quin Snyder Utah Jazz Brad Stevens Boston Celtics

Welche Awards gibt es außerdem?

Dazu gibt es noch einige Nebenkategorien. Darunter fallen Auszeichnungen wie der Executive of the Year, bei dem der beste Funktionär der vergangenen Spielzeit gekürt wird. Beim Sportsmanship Award und dem Twyman-Stokes Teammate Award dürfen die Spieler aus einer Liste wählen, die diverse ehemalige Spieler zusammengestellt haben. Die Spieler wählen dann den fairsten Spieler und den beliebtesten Mitspieler.

NBA Basketball Executive of the Year

NBA Sportsmanship Award

Twyman-Stokes Teammate of the Year Award

Welche deutschen Spieler haben einen NBA-Award gewonnen?

Jahr Spieler Team Award 1991 Detlef Schrempf Indiana Pacers Sixth Man 1992 Detlef Schrempf Indiana Pacers Sixth Man 2007 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks MVP 2017 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks Teammate

© getty

Wer sind die letzten Award-Gewinner?

NBA-Award: MVP

Spieler Franchise Jahr Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 2017 Stephen Curry Golden State Warriors 2016 Stephen Curry Golden State Warriors 2015 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 2014 LeBron James Miami Heat 2013 LeBron James Miami Heat 2012 Derrick Rose Chicago Bulls 2011 LeBron James Cleveland Cavaliers 2010 LeBron James Cleveland Cavaliers 2009 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2008 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 2007

NBA-Award: Rookie of the Year

Spieler Franchise Jahr Malcolm Brogdon Milwaukee Bucks 2017 Karl-Anthony Towns Minnesota Timberwolves 2016 Andrew Wiggins Minnesota Timberwolves 2015 Michael Carter-Williams Philadelphia 76ers 2014 Damian Lillard Portland Trail Blazers 2013 Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 2012 Blake Griffin Los Angeles Clippers 2011 Tyreke Evans Sacramento Kings 2010 Derrick Rose Chicago Bulls 2009 Kevin Durant Seattle SuperSonics 2008 Brandon Roy Portland Trail Blazers 2007

NBA-Award: Sixth Man of the Year

Spieler Franchise Jahr Eric Gordon Houston Rockets 2017 Jamal Crawford Los Angeles Clippers 2016 Lou Williams Toronto Raptors 2015 Jamal Crawford Los Angeles Clippers 2014 J.R. Smith New York Knicks 2013 James Harden Oklahoma City Thunder 2012 Lamar Odom Los Angeles Lakers 2011 Jamal Crawford Atlanta Hawks 2010 Jason Terry Dallas Mavericks 2009 Manu Ginobili San Antonio Spurs 2008 Leandro Barbosa Phoenix Suns 2007

NBA-Award: Defensive Player of the Year

Spieler Franchise Jahr Draymond Green Golden State Warriors 2017 Kawhi Leonard San Antonio Spurs 2016 Kawhi Leonard San Antonio Spurs 2015 Joakim Noah Chicago Bulls 2014 Marc Gasol Memphis Grizzlies 2013 Tyson Chandler New York Knicks 2012 Dwight Howard Orlando Magic 2011 Dwight Howard Orlando Magic 2010 Dwight Howard Orlando Magic 2009 Kevin Garnett Boston Celtics 2008 Marcus Camby Denver Nuggets 2007

NBA-Award: Most Improved Player

Spieler Franchise Jahr Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 2017 C.J. McCollum Portland Trail Blazers 2016 Jimmy Butler Chicago Bulls 2015 Goran Dragic Phoenix Suns 2014 Paul George Indiana Pacers 2013 Ryan Anderson Orlando Magic 2012 Kevin Love Minnesota Timberwolves 2011 Aaron Brooks Houston Rockets 2010 Danny Granger Indiana Pacers 2009 Hedo Türkoglu Orlando Magic 2008 Monta Ellis Golden State Warriors 2007

NBA-Award: Coach of the Year

Trainer Franchise Jahr Mike D'Antoni Houston Rockets 2017 Steve Kerr Golden State Warriors 2016 Mike Budenholzer Atlanta Hawks 2015 Gregg Popovich San Antonio Spurs 2014 George Karl Denver Nuggets 2013 Gregg Popovich San Antonio Spurs 2012 Tom Thibodeau Chicago Bulls 2011 Scott Brooks Oklahoma City Thunder 2010 Mike Brown Cleveland Cavaliers 2009 Byron Scott New Orleans Hornets 2008 Sam Mitchell Toronto Raptors 2007

NBA-Award: Executive of the Year

General Manager Franchise Jahr Bob Myers Golden State Warriors 2017 R.C. Buford San Antonio Spurs 2016 Bob Myers Golden State Warriors 2015 R.C. Buford San Antonio Spurs 2014 Masai Ujiri Denver Nuggets 2013 Larry Bird Indiana Pacers 2012 Gar Forman / Pat Riley Chicago Bulls / Miami Heat 2011 John Hammond Milwaukee Bucks 2010 Mark Warkentien Denver Nuggets 2009 Danny Ainge Boston Celtics 2008 Bryan Colangelo Toronto Raptors 2007

NBA-Award: Sportsmanship Award

Spieler Franchise Jahr Kemba Walker Charlotte Hornets 2017 Mike Conley Memphis Grizzlies 2016 Kyle Korver Atlanta Hawks 2015 Mike Conley Memphis Grizzlies 2014 Jason Kidd New York Knicks 2013 Jason Kidd New York Knicks 2012 Stephen Curry Golden State Warriors 2011 Grant Hill Phoenix Suns 2010 Chauncey Billups Denver Nuggets 2009 Grant Hill Phoenix Suns 2008 Luol Deng Chicago Bulls 2007

