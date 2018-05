NBA: Larry Nance Jr. im Interview: "Vielleicht bekommt jeder ein paar Orangenscheiben"

NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1 -

US-Kommentar) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

US-Kommentar) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar)

Vor den Finals stand wie immer der Medientag an. DAZN schnappte sich Cavs-Big Larry Nance Jr. zum Gespräch und fragte, wie die Cleveland Cavaliers die scheinbar übermächtigen Golden State Warriors knacken wollen. Die Finals beginnen um 3 Uhr in der Nacht auf Freitag. DAZN übertragt dabei alle Spiele der NBA Finals.

DAZN: Mr. Nance, es sind Ihre ersten Finals. Können Sie das überhaupt schon realisieren und wie fühlen Sie sich im Moment?

Larry Nance Jr.: Ich versuche, alles aufzusaugen. Das ist es, wovon man als Kind träumt. Ich genieße das, so gut ich kann.

DAZN: Was ist der Unterschied zwischen den Conference Finals und den Finals?

Nance: Sehen Sie sich hier um - offensichtlich das viel größere Medienaufkommen. Es ist alles viel öffentlicher, es gibt viel mehr Kameras.

DAZN: Vor der Trade Deadline und vor den Playoffs gab es jede Menge Zweifel daran, wie gut dieses Cavs-Team sein kann. Nun stehen Sie in den Finals und jeder redet nur von LeBron James. Was macht dieses Team so besonders?

Nance: Jeder redet nur über LeBron, aber wir wissen, dass es ein komplettes Team braucht. Wir verstehen uns alle sehr gut, haben einen starken Locker Room. Die Leute können also reden, so viel sie wollen, aber wir wissen alle, was wir zu tun haben.

DAZN: Sie haben in den letzten Spielen mehr Minuten bekommen und ihren Teil zum Einzug in die Finals beigetragen, indem sie mit ihrem Hustle gerade am offensiven Brett zweite Chancen generiert haben. Legen Sie darauf weiter den Fokus oder können Sie auch anderweitig beitragen?

Nance: Genau, das muss wieder mein Fokus sein. Ich bin keiner, der 40 Punkte auflegt, das ist nicht meine Rolle. Ich will einfach härter als der Gegner sein und sie mit jeder Menge Hustle überraschen. Wenn ich offen bin, werde ich aggressiver sein. Und wer weiß: Vielleicht wird man von mir in dieser Serie einige Jumpshots sehen.

DAZN: Stimmt, gegen die Celtics haben Sie damit auch schon überrascht ...

Nance: Genau. Ich kann solche Würfe treffen, aber mein Fokus liegt natürlich auf der Defense und darauf, dass ich zweite Chancen für meine Mitspieler generiere.

Die Termine für die NBA Finals zwischen den Warriors und Cavs

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Übertragung Ergebnis Freitag 1. Juni 3 Uhr 1 Golden State Cleveland DAZN Montag 4. Juni 3 Uhr 2 Golden State Cleveland DAZN Donnerstag 7. Juni 3 Uhr 3 Cleveland Golden State DAZN Samstag 9. Juni 3 Uhr 4 Cleveland Golden State DAZN Dienstag 12. Juni 3 Uhr 5* Golden State Cleveland DAZN Freitag 15. Juni 3 Uhr 6* Cleveland Golden State DAZN Montag 18. Juni 2 Uhr 7* Golden State Cleveland DAZN

DAZN: Sprechen wir über die Defense. Die Warriors haben jede Menge gefährliche Schützen, darunter natürlich Stephen Curry. Wie wird der Gameplan sein? Wollen Sie ihn mit Traps unter Druck setzen oder werden Sie switchen?

Nance: Das weiß ich selbst noch nicht genau. Wir werden das im Training noch einmal besprechen, aber natürlich werde ich hier keine Geheimnisse der Team-Strategie verraten. (lacht)

DAZN: Die Defense des Teams hat sich im Laufe der Playoffs verbessert und dennoch erzielen Ihre Gegner viele Punkte in direkter Korbnähe. Ist Rim Protection eins der Themen, auf die Sie und das Team den Fokus legen werden?

Nance: Definitiv. Die Warriors machen das Feld sehr breit und kreieren ständig Mismatches. Deswegen müssen wir in der Lage sein, vor dem Ball zu bleiben. Natürlich gibt es auch Spieler, vor allem Bigs, von denen wir ein wenig absinken können. Das habe ich mir auch persönlich vorgenommen, damit ich Würfe am Ring erschweren oder sogar blocken kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für Tristan Thompson und den Rest unseres Team.

NBA - LeBron James, Michael Jordan und Co.: Die besten Scorer der Finals-Geschichte © getty 1/21 LeBron James steht bereits vor seiner neunten Finals-Teilnahme - kein Wunder, dass er auch in diesem Ranking weit vorne steht. Auf Platz 1 fehlt aber noch einiges ... © getty 2/21 Platz 20: Dennis Johnson (Boston Celtics, Milwaukee Bucks) - 676 Punkte, 3 Titel - Punkteschnitt: 18,27. © getty 3/21 Platz 19: Dwyane Wade (Miami Heat) - 693 Punkte, 3 Titel - Punkteschnitt: 23,90. © getty 4/21 Platz 18: Tim Duncan (San Antonio Spurs) - 708 Punkte, 5 Titel - Punkteschnitt: 20,82. © getty 5/21 Platz 17: Bob Pettit (St. Louis Hawks) - 709 Punkte, 1 Titel - Punkteschnitt: 28,36. © getty 6/21 Platz 16: Bob Cousy (Boston Celtics) - 713 Punkte, 6 Titel - Punkteschnitt: 16,98. © getty 7/21 Platz 15: Larry Bird (Boston Celtics) - 716 Punkte, 3 Titel - Punkteschnitt: 23,10. © getty 8/21 Platz 14: George Mikan (Minneapolis Lakers) - 741 Punkte, 5 Titel - Punkteschnitt: 23,90. © getty 9/21 Platz 13: James Worthy (Los Angeles Lakers) - 754 Punkte, 3 Titel - Punkteschnitt: 22,18. © getty 10/21 Platz 12: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers, Miami Heat) - 865 Punkte, 4 Titel - Punkteschnitt: 28,83. © getty 11/21 Platz 11: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) - 937 Punkte, 5 Titel - Punkteschnitt: 25,32. © getty 12/21 Platz 10: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) - 971 Punkte, 5 Titel - Punkteschnitt: 19,42. © getty 13/21 Platz 9: John Havlicek (Boston Celtics) - 1.018 Punkte, 8 Titel - Punkteschnitt: 21,66. © getty 14/21 Platz 8: Tom Heinsohn (Boston Celtics) - 1.037 Punkte, 8 Titel - Punkteschnitt: 19,94. © getty 15/21 Platz 7: Sam Jones (Boston Celtics): 1143 Punkte, 10 Titel - Punkteschnitt: 17,86. © getty 16/21 Platz 6: Bill Russell (Boston Celtics) - 1.143 Punkte, 11 Titel - Punkteschnitt: 16,44. © getty 17/21 Platz 5: Elgin Baylor (Minneapolis/Los Angeles Lakers) - 1.161 Punkte, 0 Titel - Punkteschnitt: 26,39. © getty 18/21 Platz 4: Michael Jordan (Chicago Bulls): 1.176 Punkte, 6 Titel - Punkteschnitt: 33,60. © getty 19/21 Platz 3: LeBron James (Cleveland Cavaliers, Miami Heat) - 1.247 Punkte, 3 Titel - Punkteschnitt: 27,71. © getty 20/21 Platz 2: Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers) - 1.317 Punkte, 6 Titel - Punkteschnitt: 23,52. © getty 21/21 Platz 1: Jerry West (Los Angeles Lakers) - 1.679 Punkte, 1 Titel - Punkteschnitt: 30,53.

DAZN: Entscheidend könnte auch die Pace sein. Die Cavs haben bisher sehr langsam gespielt, während Golden State etwas mehr Tempo bevorzugt. Wird es wichtig für Sie sein, dass Sie das Tempo kontrollieren?

Nance: Ich denke eigentlich, dass wir ein recht ähnliches Tempo spielen. Für uns wird es wichtig sein, dass wir ihre Transition-Offense nicht ins Rollen kommen lassen, also nach unseren Ballverlusten oder nach langen Rebounds. In solchen Situationen sind Curry und Klay Thompson gefährlich, wenn sie ihre langen Dreier werfen und dann ihren Shimmy-Tanz machen. Das bringt die Oracle Arena immer zum Kochen. Deswegen müssen wir Turnover vermeiden, gute Würfe nehmen und defensiv schnell umschalten, wenn wir nicht den Offensiv-Rebound bekommen.

DAZN: Offensichtlich haben die Warriors wieder Heimvorteil, Sie müssen im Oracle also ein Spiel gewinnen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Spiel 1 eine wichtige Rolle spielt. Gehen Sie also in die Serie, um unbedingt das erste Spiel zu gewinnen?

Nance: Absolut. Das wird aber für alle Spiele gelten, weil wir an unsere Chance glauben. Wir müssen ihnen sofort klar machen, dass dies eine harte, körperbetonte Serie wird. Wir sind hier, um zu gewinnen.

DAZN: Das dritte Viertel ist so etwas wie das Warriors-Viertel in dieser Saison. Haben Sie sich etwas Besonderes ausgedacht, wie Sie das verhindern können?

Nance: Wir werden uns etwas überlegen müssen. Vielleicht bekommt jeder bei uns ein paar Orangenscheiben oder sowas. Nein, im Ernst: Wir müssen in dieser Phase dagegenhalten und werden dafür auch die richtigen Adjustments machen.