NBA: Playoffs, Rockets - Warriors Game 7: Andre Iguodala fällt aus

NBA Warriors @ Rockets (Spiel 7)

Die Golden State Warriors werden in Spiel 7 der Western Conference Finals gegen die Houston Rockets weiter auf Andre Iguodala verzichten müssen. Der Veteran laboriert weiter an einem lädierten Knie.

Iguodala, der Finals MVP von 2015, war in Spiel 3 der Serie mit James Harden kollidiert und musste in den Partien vier bis sechs zuschauen. Er kam in 13 Playoff-Spielen zum Einsatz, in denen er 7,9 Zähler und 4,9 Boards pro Partie auflegte.

Center Kevon Looney (Probleme mit einem Zeh) ist dagegen einsatzbereit. Der Fünfer legte in den Playoffs bislang 4,5 Punkte und 4,9 Rebounds im Schnitt auf.

Ob Point Guard Chris Paul (Oberschenkelzerrung) bei den Rockets spielen kann, entscheidet sich erst kurz vor Tipp-Off. In der Serie steht es 3-3, der Sieger von Game 7 (Dienstag, 3 Uhr live auf DAZN) trifft in den NBA Finals auf LeBron James und die Cleveland Cavaliers.