Die NBA Draft Lottery erklärt: Prozedere, Termin und die Chancen auf den Nr.1-Pick

In der Nacht zum Mittwoch entscheiden wieder einmal die Loskugeln der Draft Lottery über die Zukunft der NBA-Teams. Aber wie läuft das eigentlich ab? Wer hat die besten Karten auf den No.1-Pick? SPOX erklärt das Prozedere und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist die Draft Lottery und wer nimmt teil?

Die Draft Lottery wurde erstmals 1985 eingeführt, um zu verhindern, dass das schlechteste Team der vergangenen Regular Season auch automatisch den ersten oder zweiten Pick bekommen würde. Zuvor gab es lediglich einen Münzwurf, der zwischen den jeweils schlechtesten Teams der beiden Conferences den No.1-Pick verloste.

In der Draft Lottery werden nun hingegen die ersten drei Picks im kommenden Draft ausgelost. Die darauffolgenden Draft-Positionen werden nach der umgekehrten Bilanz in der Regular Season vergeben. Das heißt, sollten die Phoenix Suns, die den Pick mit der schlechtesten Bilanz haben, nicht in der Lottery gezogen werden, haben sie dafür auf jeden Fall den vierten Pick sicher. Kein Team kann um mehr als drei Plätze nach hinten fallen, nach oben ist hingegen jeder Sprung möglich.

Draft Lottery: Ort und Termin

Draft Lottery 2018 Datum Mi., 16. Mai 2018 Uhrzeit 1.30 Uhr Ort Chicago

Insgesamt nehmen die 14 Teams teil, die die Teilnahme an den Playoffs verpasst haben. Es handelt sich um eine gewichtete Lottery - das heißt, dass die Suns die größte Chance auf den ersten Pick haben (25 Prozent). Die Denver Nuggets dagegen haben als das Team mit der besten Bilanz außerhalb der Playoffs lediglich eine Chance von 0,3 Prozent.

Die Mavericks und Hawks (24-58) sowie die Kings und Bulls (27-55) hatten die Saison derweil mit der identischen Bilanz abgeschlossen, daher entschied bereits im April ein Münzwurf zwischen beiden Teams. Dallas und Sacramento hatten dabei das Glück auf ihrer Seite, weshalb sie jeweils eine etwas größere Chance auf den ersten Pick haben.

Diese Teams haben eine Chance auf den No.1-Pick

Team Bilanz Chance auf den Nr.1-Pick in % Suns 21-61 25 Grizzlies 22-60 19,9 Mavericks 24-58 12,9 Hawks 24-58 12,8 Magic 25-57 10,7 Kings 27-55 6,2 Bulls 27-55 4 Cavs (via Nets)* 28-54 2,5 Knicks 29-53 2,5 76ers (via Lakers)** 35-47 1,1 Hornets 36-46 0,8 Clippers (via Pistons)*** 39-43 0,7 Clippers 42-40 0,6 Nuggets 46-36 0,3

* Die Cavs erhalten den Pick in jedem Fall.

** Die Sixers erhalten den Pick, wenn seine Position 1 oder 6-30 lautet. Bei Position 2-5 ginge der Pick nach Boston.

*** Der Pistons-Pick ist Top 4 geschützt.

Seite 1: Was ist die Draft Lottery und wer nimmt teil?

Seite 2: Wie läuft die Draft Lottery ab und wen schicken die Teams?

Seite 3: Welche Besonderheiten, Protections und Pick-Swaps gibt es?

Seite 4: Was passiert mit den Nicht-Lottery-Teams?

Seite 5: Wie lief die Lottery in der Vergangenheit ab?