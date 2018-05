NBA: Andre Iguodala von den Golden State Warriors auch für Spiel 7 fraglich

NBA Warriors @ Rockets (Spiel 7)

Der Einsatz von Andre Iguodala von den Golden State Warriors in Spiel 7 bei den Houston Rockets ist weiter fraglich. Der Forward steht weiterhin im Injury Report des Teams. Gleiches gilt für Center Kevon Looney, der die letzten drei Spiele für die Warriors startete.

Iguodala verletzte sich am Knie in Spiel 3 gegen die Rockets, als er bei einem Drive im vierten Viertel mit James Harden kollidierte. In der Folge verpasste der Finals-MVP von 2015 die folgenden drei Spiele.

Warriors-Coach Steve Kerr sagte am Samstag den Medien, dass er nicht damit plane, dass Iguodala für Spiel 7 einsatzbereit sei. Statt Iggy übernahm dafür Looney den Job des fünften Starters. Der Center hat jedoch Probleme an einem Zeh und ist deswegen ebenfalls fraglich.

Der Fünfer legte in den Playoffs bislang 4,5 Punkte und 4,9 Rebounds im Schnitt auf. Iguodala kam in 13 Playoff-Spielen zum Einsatz, in denen er 7,9 Zähler und 4,9 Boards pro Partie auflegte.

Spiel 7 der Western Conference findet in der Nacht von Montag auf Dienstag um 3 Uhr (live auf DAZN) statt.