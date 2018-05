NBA Playoffs: Trotz Gala von LeBron James - die Boston Celtics holen auch Spiel 2!

NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4)

Die Cleveland Cavaliers stehen mit dem Rücken zur Wand! Die Boston Celtics haben trotz einer Gala-Vorstellung von LeBron James auch das zweite Spiel der Conference Finals gewonnen. Beim 107:94 (BOXSCORE) entgleitet den Gästen das Spiel in der zweiten Halbzeit.

Tyronn Lue änderte sein Lineup für die Partie wie angedeutet, indem er Tristan Thompson für Kyle Korver aufbot. Boston hingegen blieb klein und damit bei der Aufstellung, die Spiel 1 so dominiert hatte. So einfach wie in der Anfangsphase der Auftaktpartie machten die Cavs es ihnen diesmal aber nicht - was vor allem an LeBron James lag.

Der Superstar traf direkt in der Anfangsphase zwei Dreier und brachte seinem Team eine frühe 12:7-Führung, bereits nach nicht einmal acht Minuten hatte er mehr Punkte (16) erzielt als im gesamten Game 1 (15). Am Ende des ersten Viertels stand James bereits bei 21 Punkten - die Cavs führten aber trotzdem nur mit 27:23. Denn auf der Gegenseite war auch Jaylen Brown von Anfang an sehr gut im Spiel und legte im ersten Durchgang 14 Zähler (3/5 Dreier) auf.

Beide Topscorer gingen zu Beginn des zweiten Viertels auf die Bank, was teilweise etwas konfusen Basketball zur Folge hatte - aber Jayson Tatum auf der einen und Kyle Korver auf der anderen Seite fingen nun Feuer. Mitte des Viertels konnte sich Cleveland auf 11 Punkte absetzen. James musste kurz in den Locker Room, nachdem sein Gesicht mit der Schulter von Tatum kollidierte, er kehrte jedoch nach kurzer Unterbrechung trotz Nackenproblemen wieder zurück. Die Celtics waren nun derweil merklich abgekühlt - über vier Minuten blieben sie ohne Field Goal, bevor Brown die Misere beendete und Marcus Morris am Ende einige schnelle Punkte erzielte. Es ging mit 55:48 für die Cavs in die Pause.

Cavaliers kollabieren in Halbzeit zwei

Angeführt von Terry Rozier und Morris glich Boston nach sechs Minuten in Halbzeit zwei aus, Cleveland verließ sich nun etwas zu sehr auf den Longball. Mit einem solchen bescherte Marcus Smart den Celtics dann die erste Führung seit den ersten Minuten des Spiels, einen Steal später brachte Rozier den TD Garden mit einem Fastbreak-Dunk zum Kochen. In der Folge setzte sich Boston leicht ab und nahm eine 84:77-Führung mit in den letzten Durchgang.

Diesen eröffnete Cleveland ohne LeBron und ohne Kevin Love - Lue nahm allerdings schon nach 46 Sekunden eine Auszeit, weil Boston mit 11 Punkten in Führung gegangen war. Doch auch danach suchten die Cavs vergeblich ihren Rhythmus. Die Celtics taten ihnen zunächst aber den Gefallen, reihenweise gute Looks am Ring liegen zu lassen - es erinnerte fast schon an die Raptors in Spiel 1 der Conference Semifinals. 4:41 Minuten vor Schluss brachte James die Cavs per Jumper wieder auf 89:95 heran.

Danach folgte bei den Cavs jedoch der Kollaps, es wollte kein einziger Wurf mehr fallen, während Boston sich wieder beruhigte. J.R. Smith zog die Wut des Publikums auf sich, als er Horford in der Luft schubste und dafür (großzügig) ein Flagrant-1 bekam, Horford erhöhte im Anschluss aber unbeirrt auf 12 Punkte Vorsprung, dann per Jumper auf 14. Knapp zwei Minuten vor dem Ende leerte Lue seine Bank - und es durfte in Boston wieder gefeiert werden.

James beendete die Partie mit 42 Punkten (16/29 FG), 10 Rebounds und 12 Assists, doch es sollte erneut nicht reichen. Abgesehen von James punkteten bei den Cavs nur Love (22, dazu 15 Rebounds) und Korver (11) zweistellig. Bei den Celtics hingegen landeten sechs Spieler in Double Figures, wobei Brown mit 23 Zählern Topscorer war. Horford kam mit 15 Punkten und 10 Rebounds auf ein Double-Double.

Spiel 3 der Serie findet in der Nacht auf Sonntag in Cleveland statt.

Die besten Dunkest-Scorer der NBA Playoffs: Wer ist hier der beste Rockets-Scorer? © getty 1/16 Die Playoffs sind im vollen Gang und natürlich geht es auch mit Dunkest weiter! Wir präsentieren wöchentlich die Top 15 Spieler. Mitmachen könnt ihr via: spox.dunkest.com! © getty 2/16 Platz 15: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 180 Punkte, 67 Rebounds, 44 Assists - 260 Dunkest-Punkte (7 Spiele). © getty 3/16 Platz 14: Jrue Holiday (New Orleans Pelicans): 213 Punkte, 51 Rebounds, 57 Assists - 272,5 Dunkest-Punkte (9 Spiele). © getty 4/16 Platz 13: Rajon Rondo (New Orleans Pelicans): 93 Punkte, 68 Rebounds, 110 Assists - 274,25 Dunkest-Punkte (9 Spiele). © getty 5/16 Platz 12: Kyle Lowry (Toronto Raptors): 174 Punkte, 85 Assists, 15 Steals - 276 Dunkest-Punkte (10 Spiele). © getty 6/16 Platz 11: Rudy Gobert (Utah Jazz): 145 Punkte, 118 Rebounds, 25 Blocks - 302,25 Dunkest-Punkte (11 Spiele). © getty 7/16 Platz 10: Ben Simmons (Philadelphia 76ers): 163 Punkte, 94 Rebounds, 77 Assists - 307 Dunkest-Punkte (10 Spiele). © getty 8/16 Platz 9: Terry Rozier (Boston Celtics): 218 Punkte, 66 Rebounds, 69 Assists - 314,5 Dunkest-Punkte (12 Spiele). © getty 9/16 Platz 8: Chris Paul (Houston Rockets): 218 Punkte, 64 Assists, 21 Steals - 317 Dunkest-Punkte (10 Spiele). © getty 10/16 Platz 7: Kevin Durant (Golden State Warriors): 280 Punkte, 79 Rebounds, 50 Assists - 349,25 Dunkest-Punkte (10 Spiele). © getty 11/16 Platz 6: James Harden (Houston Rockets): 285 Punkte, 50 Rebounds, 74 Assists - 349,5 Dunkest-Punkte (10 Spiele). © getty 12/16 Platz 5: Clint Capela (Houston Rockets): 144 Punkte, 122 Rebounds, 28 Blocks - 356,25 Dunkest-Punkte (10 Spiele). © getty 13/16 Platz 4: Al Horford (Boston Celtics): 204 Punkte, 104 Rebounds, 40 Assists - 361 Dunkest-Punkte (12 Spiele). © getty 14/16 Platz 3: Draymond Green (Golden State Warriors) - 131 Punkte, 115 Rebounds, 90 Assists - 380,75 Dunkest-Punkte (9 Spiele) © getty 15/16 Platz 2: Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 271 Punkte, 123 Rebounds, 22 Blocks - 395,5 Dunkest-Punkte (9 Spiele) © getty 16/16 Platz 1: LeBron James (Cleveland Cavaliers): 377 Punkte, 104 Rebounds, 99 Assists - 559,75 Dunkest-Punkte (11 Spiele).

Die wichtigsten Statistiken

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 107:94, Serie 2:0 (BOXSCORE)

Es war fast schon albern, wie sehr bei den Cavs im ersten Viertel alles über James lief - lediglich 6 Punkte kamen in diesem Durchgang nicht von ihm. Alle Cavs, die nicht James mit Nachnamen hießen, trafen im ersten Viertel 3/11 Würfen und nahmen abseits von dem einen oder anderen Pick und Offensiv-Rebound (Thompson) keine aktive Rolle ein.

Das änderte sich Anfang des zweiten Viertels, als James auf der Bank saß und Cleveland trotzdem in der Lage war, die Führung zu halten - was vor allem an Korver lag. Als der Scharfschütze nach 14 Minuten seinen ersten Dreier traf, hatten die Cavs als Team bereits mehr Triples versenkt als in Game 1. Insgesamt kamen die Cavs auf 10/31 von Downtown, genau wie die Celtics. Dieser Vorteil ging den Celtics im Vergleich zu Spiel 1 also flöten.

Dafür blieb es dabei, dass die Cavaliers Bostons Drives nicht verteidigen konnten. Rim-Protection bot weder Thompson noch der ebenfalls deutlich mehr eingesetzte Larry Nance. Zwar erzielte Boston nicht wieder 60 Punkte in der Zone wie in Spiel 1, es reichte aber erneut für 50. Gegen die Penetration von insbesondere Brown und Tatum sahen die Cavaliers defensiv absolut fürchterlich aus, es fehlte immer wieder an der nötigen Hilfe.

Ein weiteres Problem der Cavaliers waren wie schon im ersten Spiel die Ballverluste und die damit einhergehenden Schwierigkeiten in der Transition-Defense. Cleveland leistete sich 15 Turnover, aus denen Boston 13 Punkte generieren konnte. Die Celtics wiederum verloren bloß sechsmal den Ball.

NBA: Die verrückten Gamelogs von LeBron James in den Playoffs und der historische Vergleich © getty 1/20 34,3 Punkte, 9,4 Rebounds und 9,0 Assists - das sind die wahnsinnigen Zahlen, die LeBron James in diesen Playoffs pro Spiel auflegt. Hier sind noch einmal alle Gamelogs sowie alle anderen Spieler der Historie mit ähnlichen Zahlen. © getty 2/20 ERSTE RUNDE: Spiel 1: Cavs - Pacers 80:98 - 44 Minuten, 24 Punkte (7/17 FG, 0/4 Dreier, 10/14 FT), 10 Rebounds, 12 Assists, 1 Steal, 1 Block, 3 Turnover © getty 3/20 Spiel 2: Cavs - Pacers 100:97 - 40 Minuten, 46 Punkte (17/26 FG, 2/5 Dreier, 10/13 FT), 12 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 3 Turnover © getty 4/20 Spiel 3: Pacers - Cavs 92:90 - 42 Minuten, 28 Punkte (10/22 FG, 4/7 Dreier, 4/6 FT), 12 Rebounds, 8 Assists, 1 Steal, 1 Block, 6 Turnover © getty 5/20 Spiel 4: Pacers - Cavs 100:104 - 46 Minuten, 32 Punkte (12/22 FG, 0/5 Dreier, 8/9 FT). 13 Rebounds, 7 Assists, 2 Blocks, 1 Turnover © getty 6/20 Spiel 5: Cavs - Pacers 98:95 - 42 Minuten, 44 Punkte (14/24 FG, 1/4 Dreier, 15/15 FT), 10 Rebounds, 8 Assists, 1 Steal, 1 Block, 5 Turnover - GAMEWINNER! © getty 7/20 Spiel 6: Pacers - Cavs 121:87 - 31 Minuten, 22 Punkte (7/16 FG, 3/6 Dreier, 5/5 FT), 5 Rebounds, 7 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, 4 Turnover © getty 8/20 Spiel 7: Cavs - Pacers 105:101 - 43 Minuten, 45 Punkte (16/25 FG, 2/3 Dreier, 11/15 FT), 8 Rebounds, 7 Assists, 4 Steals, 4 Turnover © getty 9/20 CONFERENCE SEMIFINALS: Spiel 1: Raptors - Cavs 112:113 OT - 47 Minuten, 26 Punkte (12/30 FG, 1/8 Dreier, 1/6 FT), 11 Rebounds, 13 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, 1 Turnover © getty 10/20 Spiel 2: Raptors - Cavs 110:128 - 41 Minuten, 43 Punkte (19/28 FG, 1/3 Dreier, 4/8 FT), 8 Rebounds, 14 Assists, 1 Steal, 1 Turnover © getty 11/20 Spiel 3: Cavs - Raptors 105:103 - 41 Minuten, 38 Punkte (14/26 FG, 1/4 Dreier, 9/11 FT), 6 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, 1 Block, 4 Turnover - GAMEWINNER! © getty 12/20 Spiel 4: Cavs - Raptors 128:93 - 38 Minuten, 29 Punkte (12/19 FG, 0/3 Dreier, 5/8 FT), 8 Rebounds, 11 Assists, 2 Steals, 1 Block, 2 Turnover © getty 13/20 Es ist nicht das erste Mal, das James so scort. 2009 legte LeBron im Schnitt 35,3 Punkte, 9,1 Rebounds und 7,3 Assists auf. Hier sind die weiteren Spieler, die mindestens 34 Zähler im Schnitt auflegten und Minimum eine Serie gewannen. © getty 14/20 Michael Jordan (Chicago Bulls) in den Jahren 1988 bis 1990, 1992 und 1993 - Peak: 36,7 Punkte im Schnitt in 16 Spielen der Playoffs 1990 © getty 15/20 Bernard King (New York Knicks) - 34,8 Punkte in 12 Spielen in den Playoffs 1984 © getty 16/20 Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks / Los Angeles Lakers) in den Jahren 1970 und 1977 - Peak: 35,2 Punkte im Schnitt in 10 Spielen der Playoffs 1970. © getty 17/20 Rick Barry (San Francisco Warriors) - 34,7 Punkte in 15 Spielen in den Playoffs 1967 © getty 18/20 Jerry West (Los Angeles Lakers) in den Jahren 1965 und 1966 - Peak: 40,6 Punkte im Schnitt in 11 Spielen der Playoffs 1965 © getty 19/20 Wilt Chamberlain (Philadelphia/San Francisco Warriors) in den Jahren 1962 und 1964 - Peak: 35,0 Punkte im Schnitt in 12 Spielen der Playoffs 1962 © getty 20/20 Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) in den Jahren 1961 und 1962 - Peak: 38,6 Punkte im Schnitt in 13 Spielen der Playoffs 1962

Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers: Die Stimmen

Jaylen Brown (Celtics): "Wir brauchen noch zwei Siege. Wir schrecken vor niemandem zurück."

Ty Lue (Coach Cavaliers): "Wir haben am Ende des Spiels einige schlechte Würfe genommen und uns von ihrer Härte beeinflussen lassen. Wir werden zuhause besser sein, das wissen wir."

Der Star des Spiels: Marcus Smart.

Durch seine bärenstarke Schlussphase hätte hier auch Horford stehen können, aber dieser Sieg trug insgesamt vor allem die Handschrift von Smart - wie üblich hatte der Sixth Man der Celtics einige miese Würfe (3/9 FG) und hatte trotzdem bei fast allen wichtigen Plays irgendwie seine Finger im Spiel. Defensiv mal wieder absolut überragend, dazu spielte Smart auch noch 9 Assists bei keinem einzigen Turnover, schnappte sich 3 Offensiv-Rebounds und 4 Steals. Dass Smart mit +21 den besten Plus/Minus-Wert aller Akteure hatte, war kein Zufall.

Der Flop des Spiels: J.R. Smith.

Schlechte Defense, absolut kein positiver Impact in der Offense (0 Punkte, 0/7 FG) und dann auch noch das unsportliche und nicht gerade ungefährliche Foul gegen Horford kurz vor Ende des Spiels, für das auch eine Ejection gerechtfertigt gewesen wäre - dieser Flop war eine leichte Entscheidung. Obwohl sich Jeff Green ebenfalls nach Kräften darum bemühte.

Coaching Move des Spiels

Die Hereinnahme von Thompson ins Starting Lineup der Cavs brachte den Celtics zunächst die erwarteten Schwierigkeiten, weil Stevens sich dazu entschied, "klein" zu bleiben. Thompson wütete am Brett und blockte James regelmäßig frei, sodass die Celtics dann doch relativ schnell zur Reaktion gezwungen waren. Allein in Halbzeit eins sahen sowohl Aron Baynes als auch Guerschon Yabusele und Greg Monroe Einsatzzeit. In der zweiten Halbzeit war Thompsons Einfluss dann aber tatsächlich nicht mehr so groß, weil Boston ihn geschickt im Teamverbund vom Korb weghielt.