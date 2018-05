NBA Playoffs: Totale Dominanz! James Harden und die Rockets holen Blowout in Spiel 3

NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Was für eine Vorstellung der Houston Rockets! In Spiel 3 lässt das beste Team der Regular Season den Utah Jazz nicht den Hauch einer Chance und gewinnt mit 113:92 (BOXSCORE). Donovan Mitchell erlebte einen ganz schwachen Abend.

Unverändert gingen beide Teams in diese Partie - und wie schon in der Serie gegen OKC stand die Vivint Smart Home Arena beim ersten Heimspiel ihrer Jazz Kopf, die Atmosphäre war atemberaubend. Dennoch erwischten in dieser Partie die Gäste den viel besseren Start. Wie schon in Spiel 1 dirigierten James Harden und Chris Paul die Offense von Beginn an stark und Houston erspielte sich nach wenigen Minuten eine 19:5-Führung.

Utah bekam überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, auch die Hereinnahmen von Dante Exum und Jae Crowder änderten daran nichts - Houston führte schon 30:12, als noch fast vier Minuten im ersten Viertel zu spielen waren. Zwischenzeitlich waren es sogar 22 Punkte, wobei Utah am Ende des Viertels zumindest noch etwas aufwachte. Nach einem Viertel stand es 39:22 für die Gäste.

Die Rockets machten danach nahtlos weiter und führten kurz gar mit 24 Punkten, weil Clint Capela am eigenen Korb gefühlt überhaupt nichts mehr zuließ. Angeführt von Royce O'Neale erblickte Utah dann doch mit einem 9:0-Lauf Tageslicht, der auf 15 Zähler Rückstand verkürzte und die Halle wieder eskalieren ließ. Houston ließ sich davon aber überhaupt nicht beirren, im Gegenteil. Angeführt von Harden, Paul und Eric Gordon konterten sie sensationell mit einem 21:6-Lauf und bauten die Führung sogar auf 30 Zähler aus - da wurde dann auch die Halle ruhig. Es ging mit 70:40 für die Gäste in die Pause.

NBA: All-Time Dreierschützen in den Playoffs: Der nächste! Curry kassiert Killer Miller © getty 1/26 Wieder einen kassiert! Mit drei Dreiern in Spiel 3 gegen NOLA schob sich Steph Curry mit Reggie Miller an einem der Dreier-Götter schlechthin vorbei. Nun warten noch drei Spieler - darunter zwei aktive! © getty 2/26 PLATZ 25: Danny Ainge - 172 Dreier in 193 Spielen - Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns. © getty 3/26 PLATZ 24: John Starks - 176 Dreier in 96 Spielen - New York Knicks, Utah Jazz. © getty 4/26 PLATZ 23: Steve Nash - 178 Dreier in 120 Spielen - Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers. © getty 5/26 PLATZ 22: Dan Majerle - 181 Dreier in 123 Spielen - Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Miami Heat. © getty 6/26 PLATZ 20: Rasheed Wallace - 190 Dreier in 177 Spielen - Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Boston Celtics. © getty 7/26 PLATZ 20: Danny Green - 191 Dreier in 100 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 5.5.2018). © getty 8/26 PLATZ 19: Michael Finley - 200 Dreier in 129 Spielen - Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Boston Celtics. © getty 9/26 PLATZ 18: Scottie Pippen - 200 Dreier in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers. © getty 10/26 PLATZ 17: James Harden - 207 Dreier in 95 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand: 5.5.2018). © getty 11/26 PLATZ 16: Kyle Korver - 214 Dreier in 116 Spielen - Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers (Stand: 5.5.2018). © getty 12/26 PLATZ 15: Jason Terry - 221 Dreier in 124 Spielen - Dallas Mavericks, Boston Celtics, Houston Rockets, Milwaukee Bucks (Stand: 5.5.2018). © getty 13/26 PLATZ 14: Jason Kidd - 236 Dreier in 158 Spielen - Phoenix Suns, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks. © getty 14/26 Platz 13: Kevin Durant - 238 Dreier in 114 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 5.5.2018). © getty 15/26 PLATZ 12: Robert Horry - 261 Dreier in 244 Spielen - Houston Rockets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs. © getty 16/26 PLATZ 11: Klay Thompson - 262 Dreier in 89 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 5.5.2018). © getty 17/26 PLATZ 10: J.R. Smith - 266 Dreier in 117 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers (Stand: 5.5.2018). © getty 18/26 PLATZ 9: Chauncey Billups - 267 Dreier in 146 Spielen - Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets, New York Knicks, Los Angeles Clippers. © getty 19/26 PLATZ 8: Paul Pierce - 276 Dreier in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers. © getty 20/26 PLATZ 7: Derek Fisher - 285 Dreier in 259 Spielen - Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder. © getty 21/26 PLATZ 6: Kobe Bryant - 292 Dreier in 220 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 22/26 PLATZ 5: Reggie Miller - 320 Dreier in 144 Spielen - Indiana Pacers. © getty 23/26 PLATZ 4: Stephen Curry - 322 Dreier in 77 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 5.5.2018). © getty 24/26 PLATZ 3: Manu Ginobili - 324 Dreier in 218 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 5.5.2018). © getty 25/26 PLATZ 2: LeBron James - 345 Dreier in 226 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat (Stand: 5.5.2018). © getty 26/26 PLATZ 1: Ray Allen - 385 Dreier in 171 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat.

Donovan Mitchell erlebt gebrauchten Tag

Danach sollte es genauso weitergehen. Utah traf seine Würfe nicht und war defensiv hilflos gegen fast schon unheimlich stark spielende Rockets. Die höchste Führung der Gäste betrug 38 (!) Punkte, am Ende des dritten Viertels kam Donovan Mitchell zwar endlich mit zwei Dreiern im Spiel an, aber das kam viel zu spät. Es ging mit 93:65 für die Rockets ins letzte Viertel. Dort kamen die Jazz immerhin zwar noch mal auf 24 Punkte heran, näher aber nicht mehr. 4:17 Minuten vor Schluss nahm Mike D'Antoni dann auch seine Starter aus dem Spiel.

Topscorer bei den Rockets waren Harden und Gordon mit jeweils 25 Punkten, Harden spielte dazu auch noch 12 Assists. Zudem punkteten auch Paul (16), Capela und Trevor Ariza (jeweils 11) zweistellig. Bei den Jazz kam O'Neale auf 17 Punkte, Alec Burks machte 14, Rudy Gobert erzielte 12 und Mitchell beendete die Partie mit 10 Zählern (4/16 FG).

Spiel 4 der Serie findet in der Nacht auf Montag ebenfalls in Salt Lake City statt.

Die besten Dunkest-Scorer der NBA Playoffs: Wer braucht schon Mitspieler? © getty 1/15 Platz 15: Khris Middleton (Milwaukee Bucks): 141 Punkte. 34 Rebounds, 19 Assists - 160,75 Dunkest-Punkte (6 Spiele) © getty 2/15 Platz 14: Kevin Durant (Golden State Warriors): 141 Punkte, 42 Rebounds, 26 Assists - 171 Dunkest-Punkte (5 Spiele) © getty 3/15 Platz 13: Victor Oladipo (Indiana Pacers): 129 Punkte, 46 Rebounds, 36 Assists - 172,25 Dunkest-Punkte (6 Spiele). © getty 4/15 Platz 12: Al Horford (Boston Celtics): 101 Punkte, 53 Rebounds, 20 Assists - 173 Dunkest-Punkte (6 Spiele) © getty 5/15 Platz 11: Kyle Lowry (Toronto Raptors): 103 Punkte, 29 Rebounds, 50 Assists - 176,5 Dunkest-Punkte (6 Spiele) © getty 6/15 Platz 10: Donovan Mitchell (Utah Jazz): 171 Punkte, 43 Rebounds, 16 Assists - 177,5 Punkte (6 Spiele). © getty 7/15 Platz 9: James Harden (Houston Rockets): 145 Punkte, 24 Rebounds, 37 Assists - 179,25 Dunkest-Punkte (5 Spiele). © getty 8/15 Platz 8: Clint Capela (Houston Rockets): 79 Punkte, 71 Rebounds, 7 Assists - 184 Dunkest-Punkte (5 Spiele) © getty 9/15 Platz 7: Rudy Gobert (Utah Jazz): 84 Punkte, 67 Rebounds, 8 Assists - 184 Dunkest-Punkte (6 Spiele). © getty 10/15 Platz 6: Anthony Davis (New Orleans Pelicans): 132 Punkte, 49 Rebounds, 13 Assists - 195,75 Dunkest-Punkte (4 Spiele) © getty 11/15 Platz 5: Ben Simmons (Philadelphia 76ers): 91 Punkte, 53 Rebounds, 45 Assists - 203 Dunkest-Punkte (5 Spiele) © getty 12/15 Platz 4: Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder): 176 Punkte, 72 Rebounds, 69 Assists - 211,25 Dunkest-Punkte (6 Spiele) © getty 13/15 Platz 3: John Wall (Washington Wizards): 156 Punkte, 33 Rebounds, 69 Assists - 221 Dunkest-Punkte (6 Spiele) © getty 14/15 Platz 2: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 158 Punkte, 58 Rebounds, 39 Assists - 236 Dunkest-Punkte (6 Spiele) © getty 15/15 Platz 1: LeBron James (Cleveland Cavaliers): 196 Punkte, 62 Rebounds, 47 Assists - 286 Dunkest-Punkte (6 Spiele)

Die wichtigsten Statistiken

Utah Jazz vs. Houston Rockets 92:113, Serie 1:2 (BOXSCORE)

Die beiden Teams eröffneten das Spiel mit einem völlig unterschiedlichen Fokus - während die Rockets hochkonzentriert auftraten und offensiv genau ihren Game-Plan umsetzten, hatten die Jazz zunächst riesige Probleme. Mitchell wurde sensationell verteidigt und auch das Passspiel funktionierte nicht. Utah hatte im ersten Viertel 6 Turnover bei 4 Assists, bei den Rockets lag das Verhältnis bei 0:10. Und so ging es auch weiter. Die Rockets leisteten sich insgesamt 8, die Jazz 16 Ballverluste.

Die Jazz waren in dieser Partie in fast allen Belangen unterlegen, das galt aber umso mehr für die Starter. Abgesehen von O'Neale enttäuschte die gesamte Starting Five der Jazz, wenn überhaupt mal etwas Dynamik ins Spiel kam, wurde die vor allem von der Bank um Burks und Exum initiiert. Vor allem dank Gordon hielt die Rockets-Bank aber auch dieses Duell bis zum Schluss offen (am Ende 45:42 für Utah).

Die Dominanz von Capela am eigenen Brett war kaum zu glauben. Wann immer ein Spieler der Jazz auch nur in der Nähe des Korbs abschließen wollte, war der Schweizer zur Stelle, um den Wurf zu blocken oder zumindest zu verändern. Houston bekam in der Zone alles, was es wollte, während die Jazz unzählige Layups daneben setzten. Insgesamt holte Houston 50 Zonenpunkte.

Utah Jazz vs, Houston Rockets: Die Stimmen zum Spiel

Quin Snyder (Coach Jazz): "Keiner von uns hat heute defensiv seinen Job erledigt. Wir sahen einfach porös aus. Houston hat sich dagegen defensiv sehr gesteigert. Wir kamen auf dem Court nicht dorthin, wo wir hinwollten."

James Harden (Rockets): "Game 2 war eine lehrreiche Erfahrung für uns. Wir kamen so langsam aus den Startlöchern. Heute haben wir von Beginn an sehr darauf geachtet, dass wir Stops generieren und offensiv Tempo machen."

Der Star des Spiels: James Harden.

Auch wenn der eigene Wurf nicht so recht fallen wollte (2/8 3FG), zeigte Harden eine beeindruckende, weil unheimlich konzentrierte Vorstellung. Der MVP-Favorit spielte seine Pässe mit chirurgischer Präzision und sezierte die Jazz-Defense ohne große Mühe, bei 12 Assists leistete er sich bloß einen einzigen Ballverlust. Was man dazu auch erwähnen sollte: Harden spielte gute Defense und hatte durchaus seinen Anteil daran, dass Utah offensiv nie wirklich stattfand.

Der Flop des Spiels: Joe Ingles und Donovan Mitchell.

Die beiden besten Spieler der Jazz in Spiel 2 waren diesmal jeweils Totalausfälle. Mitchell kam mit der neuen Coverage kaum zurecht und schoss eine Fahrkarte nach der anderen, Ingles erging es nicht viel besser (6 Punkte, 2/10, dazu 5 Turnover). Von beiden muss viel mehr kommen, damit Utah eine Chance haben kann.

Coaching Move des Spiels

In Spiel 2 war bei den Rockets eins der Probleme in der Offense, dass sie zwar den Weg in Richtung Zone antraten, dort dann aber aus Respekt vor Gobert nicht voll durchzogen und teilweise fast ängstlich wieder hinausliefen. Darauf reagierten sie in dieser Partie, indem sie die sonst so verhasste Mitteldistanz wieder mehr nutzten - nicht nur CP3 und Harden, sondern beispielsweise auch Tucker oder Gordon hatten hier grünes Licht. Gerade Gobert hing dadurch wieder mehr in der Luft und musste sich entscheiden, ob er rauskommen oder bei seinem eigenen Gegenspieler Capela bleiben sollte.