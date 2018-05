NBA Playoffs: Pure Dominanz! Celtics führen LeBron James und die Cavs in Spiel 1 vor

MLB Live Athletics @ Yankees MLB Live Rangers @ Astros MLB Live White Sox @ Cubs MLB Live Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners

Was für ein Statement der Boston Celtics! In Spiel 1 werden die Cleveland Cavaliers zeitweise vorgeführt und mit 108:83 (BOXSCORE) aus der Halle geschossen. Das Team von LeBron James tritt dabei vor allem in der ersten Hälfte katastrophal auf.

Bereits einige Stunden vor dem Start der Partie hatten die Celtics bekannt gegeben, dass sie ihre Starting Five ändern würden - für Aron Baynes rückte Marcus Morris in die Startformation, der zuvor noch behauptet hatte, "wahrscheinlich der beste LeBron-Verteidiger abgesehen von Kawhi Leonard" zu sein. Die Cavs hingegen blieben bei der Fünf, die sich in der Runde gegen Toronto bewährt hatte.

Das setzte sich aber zunächst nicht fort. Obwohl Morris nach nicht einmal drei Minuten schon zwei Fouls hatte, starteten die Celtics viel besser - nach dem 7:7 legten die Gastgeber einen imposanten 17:0-Run hin, bei dem sie immer wieder die Lücken in der Cavs-Defense fanden und vor allem das Brett attackierten. Al Horford dominierte mit 11 Punkten in sieben Minuten, während Cleveland Fahrkarte um Fahrkarte schoss. Als der Big Man auf die Bank ging, übernahm Jaylen Brown mit seinerseits 13 Punkten - es ging einfach alles! Boston führte nach dem ersten Viertel mit 36:18.

Zu Beginn des zweiten Viertels ging den Celtics der Offensiv-Rhythmus ein wenig flöten, dazu hatten sie Probleme mit Rebound-Maschine Tristan Thompson, der den Cavs ein Stück weit die dringend benötigte Energie injizierte. Cleveland kam auf 15 Zähler ran, doch dann war es Jayson Tatum, der mit 5 Punkten am Stück gleich wieder auf 20 Punkte Vorsprung erhöhte - Ty Lue nahm die nächste Auszeit, doch es half nicht. Die Celtics spielten wie entfesselt und ein Horford-Dreier zur 25-Punkte-Führung (!) ließ den TD Garden endgültig eskalieren. Es ging mit 61:35 in die Halbzeitpause.

Alle Comeback-Versuche der Cavs werden erstickt

Cleveland kam offensiv verbessert aus der Kabine, Kyle Korver und George Hill brachten erstmals zwei Dreier im Korb unter, aber defensiv blieb es schwach, was sie anboten. Dennoch konnte Cleveland auf den Schultern von James und Love verkürzen, auch weil Boston vorne den Rhythmus verlor. Dank eines wilden Wurfes von Jeff Green mit dem Buzzer kam Cleveland vor dem letzten Viertel auf 64:78 heran.

Die Celtics hatten jedoch keine Lust auf ein Comeback der Cavs: Das vierte Viertel wurde mit einem 7:0-Run in 1:09 Minuten eröffnet. Cleveland versuchte zu kontern, aber die Celtics hatten ihren Flow zurück - ein irrer Runner von Terry Rozier erhöhte die Führung wieder auf 28 Punkte, danach leerte dann auch Lue seine Bank und eröffnete eine ziemlich lange Garbage Time.

Topscorer der Partie war am Ende Brown mit 23 Punkten und 8 Rebounds, Morris legte ein starkes Double-Double mit 21 Punkten und 10 Rebounds auf. Horford kam auf 20 Punkte (8/10 FG), 6 Assists und 2 Blocks, Tatum steuerte 16 Punkte bei. Bei den Cavaliers war Love mit 17 Punkten (5/14 FG) der beste Scorer, James kam auf 15 (5/16), 7 Rebounds, 9 Assists und 7 Turnover.

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch ebenfalls in Boston statt (live auf DAZN).

NBA: Die verrückten Gamelogs von LeBron James in den Playoffs und der historische Vergleich © getty 1/20 34,3 Punkte, 9,4 Rebounds und 9,0 Assists - das sind die wahnsinnigen Zahlen, die LeBron James in diesen Playoffs pro Spiel auflegt. Hier sind noch einmal alle Gamelogs sowie alle anderen Spieler der Historie mit ähnlichen Zahlen. © getty 2/20 ERSTE RUNDE: Spiel 1: Cavs - Pacers 80:98 - 44 Minuten, 24 Punkte (7/17 FG, 0/4 Dreier, 10/14 FT), 10 Rebounds, 12 Assists, 1 Steal, 1 Block, 3 Turnover © getty 3/20 Spiel 2: Cavs - Pacers 100:97 - 40 Minuten, 46 Punkte (17/26 FG, 2/5 Dreier, 10/13 FT), 12 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 3 Turnover © getty 4/20 Spiel 3: Pacers - Cavs 92:90 - 42 Minuten, 28 Punkte (10/22 FG, 4/7 Dreier, 4/6 FT), 12 Rebounds, 8 Assists, 1 Steal, 1 Block, 6 Turnover © getty 5/20 Spiel 4: Pacers - Cavs 100:104 - 46 Minuten, 32 Punkte (12/22 FG, 0/5 Dreier, 8/9 FT). 13 Rebounds, 7 Assists, 2 Blocks, 1 Turnover © getty 6/20 Spiel 5: Cavs - Pacers 98:95 - 42 Minuten, 44 Punkte (14/24 FG, 1/4 Dreier, 15/15 FT), 10 Rebounds, 8 Assists, 1 Steal, 1 Block, 5 Turnover - GAMEWINNER! © getty 7/20 Spiel 6: Pacers - Cavs 121:87 - 31 Minuten, 22 Punkte (7/16 FG, 3/6 Dreier, 5/5 FT), 5 Rebounds, 7 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, 4 Turnover © getty 8/20 Spiel 7: Cavs - Pacers 105:101 - 43 Minuten, 45 Punkte (16/25 FG, 2/3 Dreier, 11/15 FT), 8 Rebounds, 7 Assists, 4 Steals, 4 Turnover © getty 9/20 CONFERENCE SEMIFINALS: Spiel 1: Raptors - Cavs 112:113 OT - 47 Minuten, 26 Punkte (12/30 FG, 1/8 Dreier, 1/6 FT), 11 Rebounds, 13 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, 1 Turnover © getty 10/20 Spiel 2: Raptors - Cavs 110:128 - 41 Minuten, 43 Punkte (19/28 FG, 1/3 Dreier, 4/8 FT), 8 Rebounds, 14 Assists, 1 Steal, 1 Turnover © getty 11/20 Spiel 3: Cavs - Raptors 105:103 - 41 Minuten, 38 Punkte (14/26 FG, 1/4 Dreier, 9/11 FT), 6 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, 1 Block, 4 Turnover - GAMEWINNER! © getty 12/20 Spiel 4: Cavs - Raptors 128:93 - 38 Minuten, 29 Punkte (12/19 FG, 0/3 Dreier, 5/8 FT), 8 Rebounds, 11 Assists, 2 Steals, 1 Block, 2 Turnover © getty 13/20 Es ist nicht das erste Mal, das James so scort. 2009 legte LeBron im Schnitt 35,3 Punkte, 9,1 Rebounds und 7,3 Assists auf. Hier sind die weiteren Spieler, die mindestens 34 Zähler im Schnitt auflegten und Minimum eine Serie gewannen. © getty 14/20 Michael Jordan (Chicago Bulls) in den Jahren 1988 bis 1990, 1992 und 1993 - Peak: 36,7 Punkte im Schnitt in 16 Spielen der Playoffs 1990 © getty 15/20 Bernard King (New York Knicks) - 34,8 Punkte in 12 Spielen in den Playoffs 1984 © getty 16/20 Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks / Los Angeles Lakers) in den Jahren 1970 und 1977 - Peak: 35,2 Punkte im Schnitt in 10 Spielen der Playoffs 1970. © getty 17/20 Rick Barry (San Francisco Warriors) - 34,7 Punkte in 15 Spielen in den Playoffs 1967 © getty 18/20 Jerry West (Los Angeles Lakers) in den Jahren 1965 und 1966 - Peak: 40,6 Punkte im Schnitt in 11 Spielen der Playoffs 1965 © getty 19/20 Wilt Chamberlain (Philadelphia/San Francisco Warriors) in den Jahren 1962 und 1964 - Peak: 35,0 Punkte im Schnitt in 12 Spielen der Playoffs 1962 © getty 20/20 Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) in den Jahren 1961 und 1962 - Peak: 38,6 Punkte im Schnitt in 13 Spielen der Playoffs 1962

Die wichtigsten Statistiken

Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers 108:83, Serie 1:0 (BOXSCORE)

Wie schlecht sah die Defense der Cavs im ersten Viertel aus? Es war verheerend. Die Celtics trafen bloß zwei Dreier, das war aber kein Problem - denn am Korb bekamen sie alles, was sie wollten. Sage und schreibe 22 ihrer 36 Punkte erzielten die Celtics im ersten Viertel in der Zone, weil dort schlicht und einfach die Gegenwehr fehlte. Insgesamt kam Boston auf 60 Points in the Paint (Cleveland: 38).

Auch vorne funktionierte bei den Cavaliers sehr wenig, insbesondere von Downtown: Die ersten 14 Dreier der Gäste gingen allesamt daneben - sie blieben in Halbzeit eins sogar ohne einen einzigen Dreier, was für dieses Team eigentlich unerhört ist. Am Ende des Spiels standen für die Gäste 4/26 3FG (15,4 Prozent) zu Buche, Boston traf 11/30.

Die Celtics spielten zudem weitaus fokussierter und auch physischer als die Cavs. Das Rebound-Duell ging klar an die Gastgeber (48:40), dazu räumten sie 5 Cavs-Würfe ab und machten aus 10 Cavs-Ballverlusten gleich 17 Punkte.

Boston führte zur Pause mit 26 Punkten Unterschied - das war die zweithöchste Halbzeit-Führung ihrer Franchise-Geschichte. Den Rekord (30) gab es in den 1985er Finals beim legendären "Memorial Day Massacre" gegen die Lakers.

Diese Teams nahmen am häufigsten an den Conference Finals teil © getty 1/19 6 Teilnahmen: Utah Jazz. Hinweis: Es zählen Teilnahmen der Conference Finals ab 1971 sowie der Division Finals von 1949 bis 1970 © getty 2/19 6 Teilnahmen: Portland Trail Blazers © getty 3/19 7 Teilnahmen: Miami Heat © getty 4/19 8 Teilnahmen: Cleveland Cavaliers © getty 5/19 8 Teilnahmen: Houston Rockets © getty 6/19 8 Teilnahmen: Rochester/Cincinnati Royals, Kansas City/Sacramento Kings © getty 7/19 8 Teilnahmen: Indiana Pacers © getty 8/19 8 Teilnahmen: Milwaukee Bucks © getty 9/19 9 Teilnahmen: Phoenix Suns © getty 10/19 10 Teilnahmen: Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder © getty 11/19 11 Teilnahmen: Chicago Bulls © getty 12/19 13 Teilnahmen: St. Louis/Atlanta Hawks © getty 13/19 13 Teilnahmen: San Antonio Spurs © getty 14/19 14 Teilnahmen: Philadelphia/San Francisco/Golden State Warriors © getty 15/19 15 Teilnahmen: New York Knicks © getty 16/19 17 Teilnahmen: Fort Wayne/Detroit Pistons © getty 17/19 21 Teilnahmen: Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers © getty 18/19 35 Teilnahmen: Boston Celtics © getty 19/19 40 Teilnahmen: Minneapolis/Los Angeles Lakers

Der Star des Spiels: Al Horford.

Gar nicht so leicht, sich bei den Celtics für einen Spieler zu entscheiden, weil das ganze Team großartig auftrat. Aber die sensationelle Effizienz gab am Ende wieder den Ausschlag für den Big Man. Horford dirigierte phasenweise das Spiel, blieb offensiv fast ohne Fehler und hielt dazu auch die bärenstarke Defense der Celtics zusammen - es war ein klassisches Horford-Spiel in diesen Playoffs. Auch Brown, Morris und Tatum gehören hier aber erwähnt.

Der Flop des Spiels: LeBron James.

Ja, der King flirtete mal wieder mit einem Triple-Double - trotzdem war dies gemessen an seinen Standards eine ganz schwache Partie. James bekam offensiv nie Zugriff und leistete sich 7 Turnover, mehr als in allen bisherigen Spielen dieser Postseason. Er hatte mit Abstand den schlechtesten Plus/Minus-Wert seines Teams (-32!) - das sieht man bei LeBron auch nicht oft. Dazu sei jedoch gesagt, dass hier abgesehen von einigen Bankspielern fast alle Cavs hätten stehen können.

Coaching Move des Spiels

Während Toronto mit dem Korver/Love-Duo der Cavs größte Probleme hatte, attackierten die Celtics die Schwächen dieser beiden einfach konsequent: Oft wurden Switches provoziert, in denen Love dann einen viel schnelleren Verteidiger decken musste, oder Horford ging gegen ihn in den Post, was ebenfalls selten gut für Cleveland ausging. Auch defensiv war Boston auf das gegenseitige Blockstellen von Love und Korver gut vorbereitet, weil die Celtics eben von 1 bis 5 switchfähige Spieler auf dem Court hatten. Love bekam fast nie die Mismatches, mit denen er die Raptors noch zur Weißglut gebracht hatte, und wenn doch, kam in Windeseile das Double-Team.