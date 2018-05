5 Fragen nach dem Playoff-Aus der Milwaukee Bucks: Ein verschenktes Jahr?

NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4)

Die Milwaukee Bucks sind zum zweiten Mal in Folge in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen. Warum konnten sie ihr Potential nicht abrufen? Wie ist ihre Saison zu bewerten - und was passiert mit Jabari Parker und auf der Head-Coach-Position? SPOX beleuchtet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

In einer nervenaufreibenden Erstrundenserie gegen die Boston Celtics haben sich die Milwaukee Bucks nach sieben Spielen in den Urlaub verabschiedet. Das wäre wenig überraschend gewesen, wenn die Endtabelle der Regular Season als Maßstab gedient hätte: Demnach wären die Celitcs als No.2-Seed gegen die Bucks auf Platz 7 der große Favorit gewesen.

Ganz so einfach war die Lage bekanntlich nicht. Aufgrund der vielen Verletzungen auf Seiten der Celtics sprach Vieles für eine ausgeglichene Serie. Mehr noch: Allein aufgrund der Personalie Giannis Antetokounmpo - einem Spieler, dessen Qualität im aktuellen Celtics-Kader nicht zu finden ist - galten die Bierstädter als leicht favorisiert.

Die Ergebnisse zwischen den Boston Celtics und Milwaukee Bucks

Spiel Heim Auswärts Ergebnis 1 Boston Milwaukee 113:107 2 Boston Milwaukee 120:106 3 Milwaukee Boston 116:92 4 Milwaukee Boston 104:102 5 Boston Milwaukee 92:87 6 Milwaukee Boston 97:86 7 Boston Milwaukee 112:96

Daraus schlugen sie aber kein Kapital. Die Heimstärke beider Teams dominierte die Serie, kein einziges Mal verließ das Gästeteam als Sieger das Parkett. Und so war der sagenumwobene Home Court Advantage, um den in der regulären Saison 82 Spiele lang gekämpft wird, mal wieder entscheidend. Auch im siebten Spiel, das logischerweise im TD Garden stattfand.

Unter dem Strich bleibt den Bucks also nur das zweite Erstrunden-Aus in Folge, nachdem sie im letzten Jahr von den Toronto Raptors eliminiert worden waren und die Frage, ob die Saison 2017/18 nicht irgendwie verschenkt war...

