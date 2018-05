NBA: 5 Fragen nach dem Aus der Rockets: Reload für den nächsten Anlauf - mit LeBron?

MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees

Die Houston Rockets sind hauchdünn daran gescheitert, die Golden State Warriors vom West-Thron zu stoßen. Woran sind sie gescheitert? War ihre Saison trotzdem ein Erfolg? Wie geht es nun weiter mit Chris Paul oder Clint Capela in der Offseason - und können sich die Texaner LeBron James leisten? SPOX beleuchtet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

In nicht immer hochklassigen, dafür aber intensiven und spannenden Conference Finals sind die Houston Rockets im siebten Spiel am Titelverteidiger gescheitert, an den Golden State Warriors.

Besonders bitter aus Sicht der Rockets war dabei die Tatsache, dass sie dieses Spiel in eigener Halle bestreiten durften, worauf sie in der langen Regular Season hingearbeitet hatten. Mit 65 Siegen (Franchise-Rekord!) und 17 Niederlagen hatten sie dort alles dominiert, auch der Tiebreaker gegen die Dubs gehörte ihnen. Das hat nun nichts genützt, obwohl die Chancen zweifelsohne groß waren.

Rockets vs. Warriors: Alle Spiele der Serie

Datum Spiel Heim Auswärts Ergebnis 15. Mai 1 Houston Golden State 106:119 17. Mai 2 Houston Golden State 127:105 21. Mai 3 Golden State Houston 126:85 23. Mai 4 Golden State Houston 92:95 25. Mai 5 Houston Golden State 98:94 27. Mai 6 Golden State Houston 115:86 29. Mai 7 Houston Golden State 92:101



Schon in Spiel 6 bei Golden State hatten die Texaner alles in der eigenen Hand, nachdem sie in der Serie mit 3:2 in Führung gegangen waren. Ohne den verletzten Chris Paul, der auch noch das nächste Spiel verpassen sollte, führten sie nach dem ersten Viertel mit 39:22, verloren nach einer verheerenden zweiten Halbzeit aber dennoch und mussten eben in dieses siebte Spiel.

Und auch in diesem spielten sie phasenweise besser als der amtierende Champion, führten zur Halbzeit mit 11 Zählern und verteidigten stark - nur um dann wieder einzubrechen. Vor allem von der Dreierlinie ging nach dem Seitenwechsel nichts mehr und die zuvor euphorisierten Rockets-Fans im Toyota Center mussten mit ansehen, wie ihren Farben das Spiel entglitt.

Und so endete die spektakuläre Rockets-Saison am Montagabend Ortszeit, während die Warriors zum vierten Mal in Folge in die Finals einziehen. Fest steht nun, dass auf Houston - gezwungenermaßen - im Sommer eine Menge Arbeit zukommt.

Seite 1: Was ist passiert?

Seite 2: Woran hat es gegen die Warriors gelegen?

Seite 3: Wie ist die Saison der Rockets zu bewerten?

Seite 4: Was können die Rockets in der Offseason machen?

Seite 5: Können sich die Rockets LeBron James leisten?