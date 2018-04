NBA-News: Wesley Matthews will seine Spieleroption bei den Dallas Mavericks ziehen

NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 5)

Wesley Matthews wird wohl weiterhin für die Dallas Mavericks spielen. Er kündigte an, seine Spieleroption für die kommende Saison ziehen zu wollen.

Das sagte er gegenüber der Mavs-Homepage. Matthews hätte Unrestricted Free Agent werden können, da für die kommende Saison eine Spieleroption in Höhe von 18,2 Millionen Dollar in seinem Vertrag verankert ist.

Nun kündigte er aber an, diese Option ziehen zu wollen, wodurch sich sein Kontrakt also um ein Jahr verlängert. Darüber hinaus habe er von den Team-Ärzten das OK erhalten, wieder voll trainieren zu dürfen. Der 31-Jährige hatte das Ende der Regular Season aufgrund einer Fraktur am oberen Wadenbein verpasst.