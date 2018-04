NBA-News: Washington Wizards verstärken sich mit Ty Lawson

NBA Spurs @ Warriors (Spiel 1) NBA NBA Playoffs NBA Pacers @ Cavaliers

Die Washington Wizards haben Point Guard Ty Lawson verpflichtet. Das verkündete die Franchise am Donnerstag. Er ist für die Playoffs spielberechtigt.

"Seine Erfahrung und seine Fähigkeiten geben uns im Backcourt mehr Tiefe", sagte Wizards-Präsident Ernie Grunfeld. "Er ist ein Veteran, der selbst punkten kann oder seine Mitspieler einsetzt."

Zuletzt hatte Lawson in China gespielt, nun kehrt der 30-Jährige in die Association zurück. Dort hatte er zuletzt bei den Sacramento Kings gespielt, für die er in der Saison 2016/17 9,9 Punkte und 4,8 Assists aufgelegt hatte.

Lawson darf in den Playoffs spielen, weil die Wizards noch einen Roster-Spot frei hatten. Die Hauptstädter beendeten die Regular Season auf Platz 8 und treffen in der ersten Runde auf Top Seed Toronto.