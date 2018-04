NBA Playoffs: Victor Oladipo nennt Block von LeBron James ein Goaltending

NBA Celtics @ Bucks (Spiel 6)

Die Cleveland Cavaliers konnten Spiel 5 der Serie gegen die Indiana Pacers dank LeBron James mit 98:95 für sich entscheiden. Pacers-Star Victor Oladipo allerdings witterte dabei einen Regelverstoß.

Wenige Sekunden vor Schluss war Oladipo bei Gleichstand zum Korb gezogen und hatte versucht, das Spiel per Layup zu entscheiden. James allerdings rauschte von hinten heran und blockte den Wurf, ähnlich wie bei seinem legendären Block in Spiel 7 der 2016er Finals gegen Andre Iguodala. Auf der anderen Seite versenkte James dann mit der Sirene den spielentscheidenden Dreier.

Oladipo jedoch meinte, dass der Ball vorher am Brett war, der Korb also eigentlich hätte zählen müssen. "Es war am Brett und dann hat er den Ball erst geblockt. Das war ein Goaltending. Es fällt mir schwer, überhaupt darüber zu sprechen. Dieser Layup war wichtig", sagte Oladipo auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

LeBron James grinst: "Klar, das war ein Goaltending"

James wurde natürlich ebenfalls auf das Play angesprochen und grinste zunächst: "Klar, das war ein Goaltending", um kurz danach klarzustellen: "Nein, das war aus meiner Sicht natürlich kein Goaltending. Ich versuche solche Plays immer wieder. Er hat einen starken Move gemacht und ich habe einfach versucht, noch irgendwie ranzukommen. Das ist mir meiner Meinung nach auch gelungen."

Es gab keine Review der Szene, weil es dafür einen Call hätte geben müssen. Stattdessen nahmen die Cavs eine Auszeit und bei drei Sekunden auf der Uhr erhielt James den Einwurf, um dann den entscheidenden Wurf zu treffen - sehr zum Ärger der Pacers.

"Wir können uns die Wiederholung ja ansehen", sagte Lance Stephenson. "Das war glasklar ein Goaltending."