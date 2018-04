NBA Playoffs: Victor Oladipo stichelt gegen Cavaliers-Besitzer Gilbert zurück

NBA Heat @ 76ers (Spiel 2) NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4)

Die Serie zwischen den Indiana Pacers und den Cleveland Cavaliers begann mit einem Ausrufezeichen - Spiel 1 ging an die "Underdogs" aus Indiana. Victor Oladipo zog danach ein persönliches Fazit.

Cavs-Besitzer Dan Gilbert hatte im vergangenen Sommer, ohne dass er explizit gefragt wurde, gesagt, dass die Pacers für Paul George ein "besseres Paket" hätten haben können - die Pacers erhielten damals aus OKC bekanntermaßen Oladipo und Domantas Sabonis. Tatsächlich sollen die Cavaliers ebenfalls ein Angebot für George gemacht haben.

Oladipo jedoch war in Spiel 1 der wohl beste Spieler auf dem Court. Der All-Star kam auf 32 Punkte (11/19 aus dem Feld) und gab danach zu, dass er die Aussagen durchaus im Kopf hatte. "Man könnte sagen, dass das etwas Öl ins Feuer gegossen hat", sagte Oladipo. "Auch wenn das lange her ist. Aber es kam jetzt neu auf, weil wir eben in der Serie gegeneinander spielen. Ich kann seine Meinung nicht kontrollieren. Mir geht es nur darum, der beste Victor Oladipo zu sein, der ich sein kann."

Der Shooting Guard hat in seiner fünften Saison einen Schritt gemacht, den ihm nicht viele Experten zugetraut hätten - er wurde All-Star und gilt auch als Favorit auf den Award des Most Improved Player. Daher überrasche es ihn auch nicht, dass die Pacers in Spiel 1 das bessere Ende für sich hatten (98:80), so Oladipo.

"Wir haben schon das ganze Jahr über so gespielt. Es hat nur niemand darauf geachtet. Aber jetzt sind Playoffs", sagte Oladipo. "Jetzt sieht uns jeder, und vielleicht schockiert das ein paar Leute. Für uns ist das aber nicht neu. Wir wissen, wer LeBron ist, und wir wissen, dass es nicht einfach wird, und trotzdem planen wir, zu gewinnen."

Spiel 2 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag (1 Uhr) ebenfalls in Cleveland statt.