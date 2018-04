Paul George über Zukunft bei den OKC Thunder: "Kann mir einen Verbleib vorstellen“

NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Der werdende Free Agent Paul George hat sich zu seiner Zukunft geäußert und einen Verbleib bei den Oklahoma City Thunder nicht ausgeschlossen. Das Ergebnis der laufenden Saison spiele dabei keine entscheidende Rolle.

"Ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben", sagte George zu ESPN. "Ich bin glücklich hier. Unsere Bilanz ist zwar nicht die, die wir uns vorgestellt haben, aber ich genieße es, mich mit den Jungs hier weiterzuentwickeln."

Deshalb lasse er sich bei seiner Entscheidung, wo er zukünftig spielen wird, nicht vom Ende der Regular Season oder von den Ergebnissen in den Playoffs beeinflussen.

George kann im Sommer Unrestricted Free Agent werden, sofern er auf seine Spieleroption für die kommende Saison in Höhe von 20,7 Millionen Dollar verzichtet. In seiner ersten Saison für OKC legt er bis dato 21,6 Punkte und 5,7 Rebounds auf. Die Thunder stehen mit 45 Siegen und 34 Niederlagen auf Platz 7 in der Western Conference und haben die Playoff-Teilnahme noch nicht sicher.