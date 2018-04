NBA: Jimmy Butler von den Minnesota Timberwolves steht kurz vor einem Comeback

NCAA Division I Michigan -

Jimmy Butler steht offenbar kurz vor einem Comeback bei den Minnesota Timberwolves. Laut Star Tribunes Jerry Zgoda sagte Coach Tom Thibodeau am Sonntag, dass der Shooting Guard im Laufe der Woche bereits an einem Fünf-gegen-Fünf-Trainingsspiel teilnehmen wird.

Butler laboriert derzeit an einer Meniskusverletzung im rechten Knie, die er sich in der Niederlage gegen die Rockets Ende Februar zuzog. Daraufhin unterzog sich der 28-Jährige einer Operation, die ihn vier bis sechs Wochen außer Gefecht setzen sollte. Der Superstar sagte, dass er plane vor dem Ende der Regular Season zurückzukehren, um sein Team im Playoff-Rennen zu unterstützen.

"Ich kann Euch kein genaues Datum geben, aber ich will zurückkommen und ich will helfen. Ich will spielen", sagte Butler vor zwei Wochen.

Der Guard nahm letzte Woche schon an Kontakt-Einheiten teil und scheint bald wieder auf dem Court stehen zu können.

In der bisherigen Saison legte der All-Star für die Wolves im Schnitt 22,2 Punkte, 5,5 Rebounds, 5 Assists und 1,9 Steals bei 37,1 Minuten Spielzeit auf.

Ohne Jimmy Butler hat Minnesota acht ihrer letzten 16 Spiele verloren und liegt derzeit nur noch auf Platz sieben der umkämpften Western Conference.