NBA-News: MarShon Brooks erhält wohl neuen Vertrag bei den Memphis Grizzlies

NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

MarShon Brooks erhält Medienberichten zufolge einen Zweijahresvertrag bei den Memphis Grizzlies. Zuvor hatte er im Rahmen eines Zehn-Tages-Vertrags überzeugt.

Wie The Vertical berichtet, erhält Brooks einen garantierten Vertrag mindestens bis zum Ende der Saison 2018/19. Über das Gehalt ist noch nichts bekannt.

Der 29-Jährige spielte zuletzt im Rahmen eines Zehn-Tages-Vertrags bei den Grizzlies und legte dabei 23,3 Punkte und 3,7 Assists in 25,2 Minuten auf (über drei Spiele). Durch diese Auftritte sollen auch einige Playoff-Teams ihr Interesse an Brooks bekundet haben, doch er einigte sich nun mit Memphis.

Die letzten vier Saisons hatte er in der chinesischen Liga sowie in Europa verbracht. In der NBA ist er ebenfalls kein Unbekannter: 2011 wurde er in der ersten Runde von den Celtics gedraftet und an die Nets abgegeben. Seine Rookie-Saison war mit 12,6 Punkten vielversprechend, anschließend konnte er sich aber nicht mehr steigern - bis jetzt.