LeBron James nach Spiel 7: "Ich bin völlig ausgebrannt"

LeBron James hat die Cleveland Cavaliers mit einem Kraftakt in Spiel 7 in die zweite Runde der Playoffs geführt. Der Superstar gestand aber im Anschluss, dass er ausgebrannt sei. Gleichzeitig lobte er auch den tapferen Gegner, die Indiana Pacers.

"Ich glaube, dass ich das getan habe, was nötig war, um diese Serie zu gewinnen", erklärte James nach dem Spiel. "Ich war mit Ausnahme von Spiel 6 die ganze Serie effizient und versuchte die Defense zu bewegen. Wenn sie mich dann gedoppelt haben, habe ich meine Mitspieler gefunden. Das wird von mir erwartet und das habe ich gemacht."

Nach einigen Jahren mit Sweeps in der ersten Runde wurden die Cavs von den Pacers gewaltig gefordert und die Serie ging über die volle Distanz. "Dieses Jahr ist vieles anders", gestand LeBron. "Es wird eine große Herausforderung und das war die Erste. Die haben wir gemeistert, nun werden wir sehen, was passiert."

James legte in der Serie 34,4 Punkte, 10,1 Rebounds und 7,7 Assists auf. Aus dem Feld traf LeBron 55,3 Prozent sowie 35,3 Prozent von der Dreierlinie. Am Sonntag war er der erste Spieler seit 20 Jahren, der in einem Spiel 7 seine ersten sieben Würfe verwandelte.

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Indiana Pacers (4-3)

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 15. April 21.30 Uhr 1 Cleveland Indiana 80:98 Donnerstag 19. April 1 Uhr 2 Cleveland Indiana 100:97 Samstag 21. April 1 Uhr 3 Indiana Cleveland 92:90 Montag 23. April 2.30 Uhr 4 Indiana Cleveland 100:104 Donnerstag 26. April 1 Uhr 5 Cleveland Indiana 98:95 Samstag 28. April 2 Uhr 6 Indiana Cleveland 121:87 Sonntag 29. April 19 Uhr 7 Cleveland Indiana 105:101

LeBron unbesorgt wegen Krämpfen

"Ich habe einfach Plays gemacht und meinen Mitspielern vertraut", erläuterte der Star der Cavs. "Aber Respekt an die Indiana Pacers. Sie haben sehr hart gespielt und haben uns bis ans Limit gepusht."

LeBron zeigte seinen Respekt auch damit, dass er die ersten 35 Minuten der Partie ohne Unterbrechung auf dem Feld stand. Eine Minute vor Ende des dritten Viertels musste er den Court aber doch verlassen, laut ESPN-Reporterin Doris Burke hatte James leichte Krämpfe, was ihn schon früher in seiner Karriere einige Male aufhielt.

"Ich habe nur eine kleinere Verletzung, um die wir uns kümmern mussten, damit ich für das vierte Viertel bereit war", spielte LeBron aber die Verletzung herunter.

James denkt noch nicht an Toronto Raptors

Weiter geht es für die Cavs bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wenn Cleveland nach Kanada zu den Toronto Raptors reist. Darüber wollte James aber so kurz nach dem Spiel noch nicht denken. "Ich bin gerade richtig ausgebrannt", gestand LeBron. "Ich denke erst morgen an Toronto. Ich will gerade nur nach Hause, darf ich?"

Er durfte und stattdessen sprachen seine Mitspieler in höchsten Tönen vom Megastar. "Wenn er 100 Prozent gibt, müssen wir 120 Prozent geben", erklärte der starke Tristan Thompson. "Ich fand, dass mein Motor gut lief, aber er hat den Motor eines Lamborghini."

Auch Kyle Korver kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Allen Iverson sagte einst, dass es hart sei, 30 Würfe pro Spiel zu nehmen", nahm der Shooter auf seinen ehemaligen Mitspieler in Philadelphia Bezug. "So viele Würfe zu kreieren, kostet einfach so viel Energie. Bron macht dies und noch viel mehr, es ist unglaublich."

