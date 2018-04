NBA Playoffs: Joel Embiid schimpft bei Instagram über die Philadelphia 76ers

NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4)

Joel Embiid hat auch Spiel 2 der Serie gegen die Miami Heat verpasst, obwohl er eigentlich spielen wollte. Darüber hat sich der Center der Philadelphia 76ers bei Instagram beschwert, auch wenn er den Post mittlerweile wieder gelöscht hat.

"Ich bin es leid, wie ein Baby behandelt zu werden", schrieb Embiid sinngemäß, allerdings etwas vulgärer (Wortlaut: "F***ing sick and tired"); die Sixers gehen aufgrund seiner Verletzungshistorie ziemlich vorsichtig mit dem Center um. Seit dem 28. März hat er nicht mehr gespielt, als er sich in einer Kollision mit Markelle Fultz eine Gehirnerschütterung und eine Orbitalfraktur im Gesicht zugezogen hat.

Bei ESPN erklärte Embiid seinen Post wie folgt: "Ich habe der Stadt die Playoffs versprochen und jetzt bin ich nicht auf dem Court, und vielleicht bin ich es am Donnerstag auch nicht. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als zu spielen. Ich will einfach nur da grüne Licht haben."

Es gibt innerhalb der Sixers-Organisation die Hoffnung, dass Embiid für Spiel 3 zurückkehrt, es gibt aber keinen exakten Zeitplan. Coach Brett Brown sagte nach Spiel 2, dass er die Frustration seines All-Stars verstehen kann: "Er will einfach nur Basketball spielen und bei seinem Team sein", so Brown. "Und wenn er das nicht tun kann, frustriert ihn das. Das respektieren wir."

Die Sixers hatten vor Spiel 2 17 Spiele in Folge gewonnen, durch die 103:113-Niederlage ist die Serie gegen die Heat mit 1-1 nun aber ausgeglichen. Spiel 3 findet in der Nacht auf Freitag um 1 Uhr in Miami statt, Spiel 4 folgt am Samstag um 20.30 Uhr (live auf DAZN).