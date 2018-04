NBA Playoffs: Jabari Parker beschwert sich über seine Rolle bei den Milwaukee Bucks

NBA Live Warriors @ Spurs (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4)

Jabari Parker kam bei den Milwaukee Bucks in den ersten beiden Spielen gegen die Boston Celtics nur für insgesamt 25 Minuten zum Einsatz. Darüber hat sich der No.2-Pick von 2014 nun beschwert.

"Ich fühle mich einfach, als wäre mir etwas genommen worden. Ich wurde nicht unterstützt und habe darauf nicht richtig reagiert", sagte Parker am Donnerstag. "Ich bin ein Mensch. Ich habe mich falsch verhalten. In Zukunft werde ich versuchen, eine bessere Person zu sein und einfach für meine Teammates da zu sein."

Parker spielte in Spiel 1 15 Minuten, in denen er nur auf 2 Punkte kam. In Spiel 2 waren es dann sogar nur 10 Minuten (0 Punkte). In der Regular Season hatte er noch 24 Minuten im Schnitt auf dem Court gestanden und dabei 12,6 Punkte erzielt, nachdem er während der Saison sein Comeback nach seinem zweiten Kreuzbandriss gegeben hatte.

Nun hoffe er darauf, dass sich seine Rolle wieder dahingehend ändern wird. "Es ist hart, vier Minuten zu spielen und dann wieder auf die Bank zu gehen. Das kann niemand im Team. Niemand, vor allem nicht in meiner Position", sagte Parker.

Jabari Parker will mehr Minuten: "Ihr wisst es doch"

Das wolle er erreichen, indem er das Verhältnis zu Interimscoach Joe Prunty wieder verbessert. Dies sei aktuell nicht ideal, auch wenn er nicht wisse, warum: "Ich weiß es nicht. Das liegt nicht in meiner Kontrolle."

Parker wird nach der Saison Restricted Free Agent und es ist alles andere als klar, ob Milwaukee ihn halten wird. Der Drittjahresprofi hält sich für mehr als einen Rollenspieler von der Bank, wie er am Donnerstag erneut klarstellte: "Ihr wisst es doch. Ihr seid nicht naiv, ihr seht die Spiele, deswegen könnt ihr euch das selbst beantworten", sagte Parker auf die Frage, ob er mehr Minuten verdient habe.