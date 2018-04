Gordon Hayward von den Boston Celtics hat mit Joggen begonnen

NBA Warriors @ Thunder NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers

Gordon Hayward von den Boston Celtics arbeitet weiter fleißig an seinem Comeback. Der Forward hat nun bereits mit leichtem Joggen in der Trainingshalle der Celtics begonnen.

Coach Brad Stevens versuchte aber schnell, die Erwartungen zu dämpfen. "Er ist immer noch weit, weit weg vom Basketball spielen", sagte Stevens, um auch noch noch einmal klarzustellen, dass Hayward in dieser Saison nicht mehr zurückkehren wird.

"Ich habe das Video gesehen. Er ist sehr langsam gelaufen, vielleicht bei 20 Prozent Speed. Er bewegt sich noch nicht lateral und springt auch nicht. Er ist also noch weit weg", analysierte Stevens weiter. Auch dem Coach wird Hayward das Team beim nächsten Auswärts-Trip nicht begleiten und stattdessen in Beantown arbeiten.

Hayward verletzte sich gleich in seinem ersten Spiel für die Celtics gegen die Cleveland Cavaliers, als er schwer stürzte und sich das Bein brach. Etwas überraschend spielte Boston in der Folge auch ohne ihren neuen Forward eine gute Spielzeit. Kurz vor Ende der Regular Season belegen die Celtics mit einer Bilanz von 53-23 Platz zwei in der Eastern Conference hinter den Toronto Raptors.